Acı tesadüfü Hayko Cepkin paylaştı: Şehit askerlerimizle beraber uçmuş

Azerbaycan’dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C-130 kargo uçağı Gürcistan’da düştü. MSB tarafından yapılan açıklamada; 20 askerimizin şehit olduğu açıklandı. Yaşanan olayın ardından tüm Türkiye büyük üzüntü yaşarken, sanatçı Hayko Cepkin'in yaptığı paylaşım duygulandırdı.

HAYKO CEPKİN'İN PAYLAŞIMI HÜZNE BOĞDU

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hayko Cepkin,"Türkiye rekoru denemelerinde birlikte uçma fırsatı da bulduğumuz hocalarımızın vefat haberi hepimizi derinden sarstı. Söylenecek söz yok. Çok üzgünüz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun Toprağı bol olsun . Milletimizin başı sağ olsun . Sevenlerine ve ailelerine sabırlar dilerim" dedi.

ENKAZA ULAŞILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uçağın enkazına ulaşıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medyadan gelişmeyi şu şekilde duyurdu: "Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile düzenli olarak görüşmeye devam ediyorum. Sayın Bakan C130 askeri kargo uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaşmış ve arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Şehitlerimize Allahtan rahmet, Milletimize, ailelerine başsağlığı dilerim."