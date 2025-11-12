Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
14°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Acı tesadüfü Hayko Cepkin paylaştı: Şehit askerlerimizle beraber uçmuş

Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Tüm Türkiye acı haberle kahrolurken Hayko Cepkin'in paylaşımı herkesi duygulandırdı. Cepkin, "Türkiye rekoru denemelerinde birlikte uçma fırsatı da bulduğumuz hocalarımızın vefat haberi hepimizi derinden sarstı" dedi.

Acı tesadüfü Hayko Cepkin paylaştı: Şehit askerlerimizle beraber uçmuş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2025
14:01
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
14:18

’dan 'ye gelmek üzere havalanan bir C-130 kargo uçağı ’da düştü. tarafından yapılan açıklamada; 20 askerimizin olduğu açıklandı. Yaşanan olayın ardından tüm Türkiye büyük üzüntü yaşarken, sanatçı Hayko Cepkin'in yaptığı paylaşım duygulandırdı.

HAYKO CEPKİN'İN PAYLAŞIMI HÜZNE BOĞDU

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hayko Cepkin,"Türkiye rekoru denemelerinde birlikte uçma fırsatı da bulduğumuz hocalarımızın vefat haberi hepimizi derinden sarstı. Söylenecek söz yok. Çok üzgünüz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun Toprağı bol olsun . Milletimizin başı sağ olsun . Sevenlerine ve ailelerine sabırlar dilerim" dedi.

Acı tesadüfü Hayko Cepkin paylaştı: Şehit askerlerimizle beraber uçmuş

ENKAZA ULAŞILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uçağın enkazına ulaşıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medyadan gelişmeyi şu şekilde duyurdu: "Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile düzenli olarak görüşmeye devam ediyorum. Sayın Bakan C130 askeri kargo uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaşmış ve arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Şehitlerimize Allahtan rahmet, Milletimize, ailelerine başsağlığı dilerim."

Acı tesadüfü Hayko Cepkin paylaştı: Şehit askerlerimizle beraber uçmuş
