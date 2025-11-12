Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında şaşırtan iddia! "Ölüm orucuna girmiş"

Arabesk müziği sanatçısı Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki suçlamalar gündemden düşmüyor. Ünlü sanatçının eski patronu Ferdi Aydın telefonla bağlandığı programda Güllü'nün kızının cezaevine girmemek için ölüm orucuna girdiğini iddia etti.

Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı. Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, canlı yayınlanan bir programa bağlanarak Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında çok konuşulacak yeni bir iddia ortaya attı.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN ATTIĞI MESAJLAR ŞOKE ETTİ

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında duyurusunda bulunan Ferdi Aydın, çok konuşulacak yeni iddialarda bulundu. Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, katıldığı bir programda canlı yayına bağlanarak Tuğyan Ülkem Gülter'in orucuna girdiğini iddia etti.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında şaşırtan iddia! "Ölüm orucuna girmiş"

Ferdi Aydın, "Annemi öldüreceğim" dediği iddiasıyla savcılık tarafından yeniden ifadesi alınan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "Tuğyan Hanım ölüm orucuna girmiş. 30 kilo olursa cezaevine girmeyeceğini biliyormuş. Şu anda da 39 kiloymuş. 30 kilo olup cezaevine girmemek için uğraşıyor. Bunu da buradan söylemek istiyorum." dedi.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında şaşırtan iddia! "Ölüm orucuna girmiş"

Aydın bu bilgiyi Gülter'in yakınından aldığını belirterek, "Yanındakilerden biri söyledi. Şu an 39 kilo bu iş sonuçlandığında cezaevinden çabuk çıkabilmek ya da cezaevine girmemek için etrafındaki herkese bunu birçok kez söylemiş ifadelerde de var." dedi.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında şaşırtan iddia! "Ölüm orucuna girmiş"

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER "ANNEMİ ÖLDÜRECEĞİM" MESAJLARINI KABUL ETTİ

Tuğyan Ülkem Gülter, ortaya çıkan mesajların kendisine ait olduğunu belirtti ve "Annemi öldürmedim. O mesajları tartıştığımız dönemlerde, sinirle yazdım," diyerek suçlamaları reddetti. Gülter, savcılığa verdiği ifadede "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" dedi.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında şaşırtan iddia! "Ölüm orucuna girmiş"
