14°
Yaşam
Editor
Editor
 Nalan Güler Güven

Boş araziye çağırdığı oğlunu 37 kez bıçakladı! Küçük kızının sözleri salondakileri ağlattı

Antalya'da 37 bıçak darbesiyle oğlunu öldüren babanın yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Duruşmada dinlenen 9 yaşındaki küçük kızın 'Ağabeyim cennette' sözleri salondakileri yasa boğdu.

Boş araziye çağırdığı oğlunu 37 kez bıçakladı! Küçük kızının sözleri salondakileri ağlattı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2025
11:08
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
11:08

Geçtiğimiz 25 Mayıs'ta Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 965. Sokak'ta yaşan trajik olayda 60 yaşındaki Ali Tolaman, 25 yaşındaki oğlu Barış Tolaman ile konuşmak için evlerinin yakınındaki boş arazide buluştu. Kısa sürede çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan baba Tolaman, oğlunu 37 bıçak darbesiyle öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Barış Tolaman'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Boş araziye çağırdığı oğlunu 37 kez bıçakladı! Küçük kızının sözleri salondakileri ağlattı

"ALKOL İÇİP ETRAFA SALDIRIYORDU"

Olay sonrası kısa sürede yakalanan Ali Tolaman, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolü sırasında gazetecilerin "Oğlunu neden öldürdün?" sorusuna "Pişmanım, tartıştık. Alkol içip içip etrafa saldırıyordu" yanıtını veren Tolaman, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece "altsoyu kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek altsoyu kasten öldürme" suçundan dava açılan şahıs, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık mahkeme salonunda hazır bulunurken, müşteki yakınları, tanıklar ve maktulün kardeşleri dinlendi.

Boş araziye çağırdığı oğlunu 37 kez bıçakladı! Küçük kızının sözleri salondakileri ağlattı

"AĞABEYİM CENNETTE"

Duruşmada dinlenen maktulün 9 yaşındaki kız kardeşi, mahkeme başkanının "Ağabeyin nerede biliyor musun?" sorusuna "Ağabeyim cennette" cevabını verdi. Küçük kız, "Ağabeyim cennete gittiği gün bizi dövmedi" sözleriyle de salonda bulunanları gözyaşlarına boğdu. Duruşma salonundaki müşteki yakınları, küçük kızın sözleri karşısında duygusal anlar yaşadı.

Boş araziye çağırdığı oğlunu 37 kez bıçakladı! Küçük kızının sözleri salondakileri ağlattı

"SIK SIK AİLE İÇİ KAVGA OLUYORDU"

Tanık Adnan Ö., "Ali yaklaşık 40 senedir arkadaşım. Olayı görmedim, kendisiyle sık sık balığa giderdik. Balıkçılar olarak motorumuzda çakı taşırdık" dedi.
Tanık Hasan G., "Komşuyduk, aynı apartmanda oturuyorduk. Ailede sık sık tartışma çıkardı, zaman zaman polis gelirdi. Oğul Barış'ın alkol problemi vardı, komşuları rahatsız ederdi" ifadelerini kullandı.
Tanık Nazlı Ş. ise, "Barış yüksek sesle müzik dinler, apartmanın önünde alkol alırdı. Bir kez uyardığımda bana ‘Kıskandın mı abla?' dedi, o andan sonra tedirgin oldum" şeklinde konuştu.

Boş araziye çağırdığı oğlunu 37 kez bıçakladı! Küçük kızının sözleri salondakileri ağlattı

"BİR İKİ DEFA BIÇAKLADIĞIMI HATIRLIYORUM"

Önceki duruşmada yaptığı savunmada "Olay günü, oğlum apartmanın önüne gelip ses bombasıyla birlikte müzik açarak masasını kurdu. Apartmanın dışında aşağıda kaldırımda üstü çıplak, komşular rahatsız olup polisleri çağırmış. 200 metre ötede arkadaşın oradaydım, polislere küfür edip üzerlerine alkol dökmüş. Polisler biber gazı sıkınca yere düştüm. ‘Ne oldu, davacı mısın?' dediler, 'Değilim' dedim. Zaten ayda bir kere memurlar gelir. Komşular 'Yukarı çıkar' dediler, ‘Hadi oğlum üzerini giy, duşunu al' dedim. Yukarı gidince kardeşlerini dövmeye başlamış. ‘Oğlum niye böyle yapıyorsun, mahalleye ele güne rezil oluyoruz' dedim. Bu sefer bana saldırdı. 'Bana para ver' diye beni yere düşürdü. Ben de motorun oradaki bıçağı aldım. Bir iki defa bıçakladığımı hatırlıyorum, gerisini hatırlamıyorum. Yere düştü, korkumdan onu orada bırakıp eve motorla döndüm" diyen sanık Ali Tolaman, olay sonrası paniğe kapılarak eve dönmesinin ardından eşine yaşananları anlattığını, ardından polis ve ambulans çağırdıklarını ifade etmişti. İkinci duruşmada ise önceki savunmasına ek olarak tanık beyanlarına itirazının olmadığını söyleyen Tolaman, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

#cinayet
#suç duyurusu
#Aile Çatışması
#Alkol Bağımlılığı
#Baba Oğlu
#Yaşam
