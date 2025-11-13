Menü Kapat
İslam Makhachev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UFC 322'de Jack Della Maddalena ile karşılaşacak

UFC 322 kapsamında İslam Makhachev, Jack Della Maddalena ile karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından İslam Makhachev - Jack Della Maddalena maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanald aolduğu merak ediliyor. UFC 322'nin hangi kanalda yayınlanacağı ve maç takvimi belli oldu.

İslam Makhachev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UFC 322'de Jack Della Maddalena ile karşılaşacak
sporlarının en prestijli organizasyonlarından olan UFC 322'ye sayılı günler kaldı. Organizasyon kapsamında Welterweight kemeri için İslam Makhachev ile Jack Della Maddalena karşı karşıya gelecek.

Vatandaşlar tarafından İslam Makhachev - Jack Della Maddalena maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

İslam Makhachev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UFC 322'de Jack Della Maddalena ile karşılaşacak

İSLAM MAKHACHEV - JACK DELLA MADDALENA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UFC tarafından açıklanan bilgilere göre İslam Makhachev - Jack Della Maddalena maçı 15 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Organizasyonda ön eleme maçları gece saat 02.00'de başlayacak. Ön Eleme karşılaşmanın ardından ana kart mücadelelerinin ise saat 06.00'da başlaması bekleniyor. Bu kapsamda İslam Makhachev - Jack Della Maddalena maçının saat 08.00'de başlaması öngörülüyor.

İslam Makhachev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UFC 322'de Jack Della Maddalena ile karşılaşacak

İslam Makhachev - Jack Della karşılaşmasının öncesinde oynanacak olan mücadelelerin planlanan süreden erken sona ermesi durumunda, Welterweight kemer mücadelesinin daha erken veya geç başlaması ihtimali bulunuyor.

İslam Makhachev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UFC 322'de Jack Della Maddalena ile karşılaşacak

İSLAM MAKHACHEV - JACK DELLA MADDALENA HANGİ KANALDA

ABD'nin New York şehrinde gerçekleştirilecek olan İslam Makhachev - Jack Della Maddalena maçı açıklanan bilgilere göre ekranlarından yayınlanacak.

Karşılaşmada mevcut Welterweight Şampiyonu Jack Della Maddelena kemerini korumaya çalışırken, eski UFC Hafif Sıklet Şampiyonu İslam Makhaçev ise ikinci kemerin yeni sahibi olmayı hedefliyor.

Makhachev ağır sıklete geçmek için 2025 Mayıs ayında hafif sıklet unvanını bırakmıştı.

İslam Makhachev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UFC 322'de Jack Della Maddalena ile karşılaşacak

UFC 322 HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

UFC 322 kapsamında oynanacak olan bütün karşılaşmalar 15 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. 5 mücadelenin gerçekleşeceği organizasyonda maçların saat 06.00'da başlayacağı duyuruldu. UFC 322 kapsamında gerçekleştirilecek olan bütün mücadeleler S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

İslam Makhachev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UFC 322'de Jack Della Maddalena ile karşılaşacak

UFC 322 MAÇ PROGRAMI

UFC 322'nin ön eleme maçları ve ana kart maç programı ise şöyle:

Ön Eleme Maçları Kartı | 02:00

  • Kyle Dukaus - Gerald Meerschaert
  • Pat Sabatini - Chepe Mariscal
  • Angela Hill - Fatima Kline
  • Baisangur Susurkaev - Eric McConico
  • Viyaçeslav Borşçev - Matheus Camilo
İslam Makhachev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UFC 322'de Jack Della Maddalena ile karşılaşacak

Ön Eleme Kartı | 04:00

  • Bo Nickal - Rodolfo Vieira
  • Roman Kopilov - Gregory Rodrigues
  • Erin Blanchfield - Tracy Cortez
  • Malcolm Wellmaker - Cody Haddon

Ana Kart | 06:00

  • Jack Della Maddalena - İslam Makhaçev
  • Valentina Şevçenko - Veyli Cang
  • Sean Brady - Michael Morales
  • Leon Edwards - Carlos Prates
  • Beneil Dariush - Benoit Saint-Denis
