TOKİ Hatay'da evler hangi ilçelere yapılacak? Hatay'da ev sayısı

Milyonlarca kişinin başvuru yapacağı sosyal konut projesinde Hatay'da hangi semtlere ev yapılacak netleşti.

TOKİ HATAY'DA HANGİ İLÇELERE EV YAPACAK?

Antakya / Defne (Merkez): 6.800 konut

Altınözü: 500 konut

Arsuz: 200 konut

Belen: 300 konut

Dörtyol: 270 konut

Erzin: 50 konut

Hassa: 1.500 konut

İskenderun: 1.354 konut

Kırıkhan: 600 konut

Kumlu: 70 konut

Payas: 95 konut

Reyhanlı: 750 konut

Samandağ: 500 konut

500 konut Yayladağı: 300 konut

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT İLÇELERE GÖRE DAĞILIM

Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.

İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.

Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.