14°
TOKİ Hatay'da evler hangi ilçelere yapılacak? Hatay'da ev sayısı

TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyasında süreç başladı. 10 Kasım itibarıyla başvurular alınırken vatandaşlar Hatay'da hangi ilçelere ev yapılacak araştırmasına başladı.

TOKİ Hatay'da evler hangi ilçelere yapılacak? Hatay'da ev sayısı
13.11.2025
11:07
13.11.2025
11:07

Milyonlarca kişinin başvuru yapacağı projesinde 'da hangi semtlere ev yapılacak netleşti.

TOKİ HATAY'DA HANGİ İLÇELERE EV YAPACAK?

  • Antakya / Defne (Merkez): 6.800 konut
  • Altınözü: 500 konut
  • Arsuz: 200 konut
  • Belen: 300 konut
  • Dörtyol: 270 konut
  • Erzin: 50 konut
  • Hassa: 1.500 konut
  • İskenderun: 1.354 konut
  • Kırıkhan: 600 konut
  • Kumlu: 70 konut
  • Payas: 95 konut
  • Reyhanlı: 750 konut
  • Samandağ: 500 konut
  • Yayladağı: 300 konut
TOKİ Hatay'da evler hangi ilçelere yapılacak? Hatay'da ev sayısı

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT İLÇELERE GÖRE DAĞILIM

Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.

İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.

Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.

#hatay
#toki
#antakya
#iskenderun
#defne
#sosyal konut
#konut projesi
#Aktüel
