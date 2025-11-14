Menü Kapat
Benim Sayfam
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Bilmeden 2055 örümcekle 5 yıl yaşayan aile şoke etti! Yüzlercesi zehirliydi

ABD'nin Kansas eyaletinde yaşayan bir ailenin 5 yıl boyunca en az 2055 örümcekle beraber hayatını sürdürdüğü ortaya çıktı. Üstelik ailenin bundan haberi yoktu. Daha da tuhaf olanı ise örümceklerin 400'ü zehirliydi fakat hiçbir zaman aileye zarar vermediler.

Bilmeden 2055 örümcekle 5 yıl yaşayan aile şoke etti! Yüzlercesi zehirliydi
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
14.11.2025
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
saat ikonu 11:29

ABD'nin eyaletinde yaşayan bir aile, eve taşındıktan sonra evde bazı örümcekler fark ettiler fakat sorun olmayacağını düşündüler. 5 senenin ardından ise evde gördükleri örümceklerin 'zehirli kahverengi keşiş örümcekleri' olduğunu öğrendiler.

Bilmeden 2055 örümcekle 5 yıl yaşayan aile şoke etti! Yüzlercesi zehirliydi

EVDEN 2055 ÖRÜMCEK ÇIKTI

Eve haşere kontrol ekipleri geldiğinde ise örümcekleri toplamak hiç de kolay olmadı ve 6 ay sürdü. Evden 2055 tane örümcek çıktı. Üstelik bu örümcekler, uzun süredir evde aileyle beraber yaşıyordu. Uzmanlar, örümcekleri incelediklerinde 400 tanesinin zehirli olduğunu tespit ettiler, nasıl yıllarca aileden hiç kimseye zarar vermediklerini ise anlayamadılar.

Bilmeden 2055 örümcekle 5 yıl yaşayan aile şoke etti! Yüzlercesi zehirliydi

BESİNSİZ AYLARCA YAŞIYORLAR

Bu hayvanların aylarca beslenmeden hayatta kalabildiklerini anlatan uzmanlar, bu türün eve girdikten sonra fark edilmesinin zor olduğunu çünkü mobilyalar ve insanların genellikle fark etmediği küçük köşeler gibi şeylerin arasında saklanarak çok zaman harcadıklarını açıkladı. Dişilerin hayatları boyunca kademeli olarak doğum yapmak için sadece bir kez çiftleşmelerinin yeterli olduğunu belirten uzmanlar, evdeki örümceklerin de genelde 'genç örümcekler' olduğunu belirtti.

Bilmeden 2055 örümcekle 5 yıl yaşayan aile şoke etti! Yüzlercesi zehirliydi

The Mirror'da yayımlanan habere göre, Tıbbi Böcek Bilimi Dergisi'nde yayımlanan bulgular, evde yakalanan örümceklerin yaklaşık yüzde 20'sinin zehirli olduğunu ortaya koydu.

