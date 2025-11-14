Otel önünde duran tanker 5 kişinin solunum yollarını yaktı!

ABD'nin Oklahoma eyaletinde bir otelin önünde park halinde duran tankerden amonyak sızdı. Kamyon şoförü durumu fark etti ve yetkilileri harekete geçirdi. Bu sırada 45 kişi gazdan etkilendi ve hastanelik oldu.

Yetkililere göre gaz sızıntısı nedeniyle 500 ila 600 kişi tahliye edildi. Bölge sakinlerine birkaç saatliğine evden çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

SOLUNUM YOLLARINDA KİMYASAL YANIK

Sızıntıya müdahale eden 5 görevlinin solunum yollarında kimyasal yanıkların meydana geldiğini kaydeden yetkililer, olayın teknik arızadan kaynaklanmış olabileceğine dikkati çekti.

Mısır ve buğday bitkilerine azot sağlamak için gübre olarak kullanılan susuz amonyak, gaz veya sıvı haldeyken temas edilmesi halinde ileri derece yanıklara yol açabiliyor.