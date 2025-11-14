Menü Kapat
14°
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Otel önünde duran tanker 5 kişinin solunum yollarını yaktı!

ABD'de Oklahoma eyaletinde bir tankerden sızan amonyak, 45 kişiyi hastanelik etti. Bir otelin önünde park halinde duran tankerden sızdığı belirlenen amonyak nedeniyle yüzlerce kişi ise tahliye edildi.

ABD'nin eyaletinde bir otelin önünde park halinde duran tankerden amonyak sızdı. Kamyon şoförü durumu fark etti ve yetkilileri harekete geçirdi. Bu sırada 45 kişi gazdan etkilendi ve hastanelik oldu.

Yetkililere göre gaz sızıntısı nedeniyle 500 ila 600 kişi edildi. Bölge sakinlerine birkaç saatliğine evden çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

Otel önünde duran tanker 5 kişinin solunum yollarını yaktı!

SOLUNUM YOLLARINDA KİMYASAL YANIK

Sızıntıya müdahale eden 5 görevlinin solunum yollarında kimyasal yanıkların meydana geldiğini kaydeden yetkililer, olayın teknik arızadan kaynaklanmış olabileceğine dikkati çekti.

Mısır ve buğday bitkilerine azot sağlamak için gübre olarak kullanılan susuz amonyak, gaz veya sıvı haldeyken temas edilmesi halinde ileri derece yanıklara yol açabiliyor.

