14°
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Bu lezzet dünyanın en pahalısı! Yetiştirilemiyor ormanda köpekler sayesinde bulunuyor

Hırvatistan'da insanlar dünyanın en pahalı lezzetinin peşine düştü. Mantar avcılar, beyaz trüfün mevsiminin gelmesiyle ormanlarda dolaşmaya başladı.

Bu lezzet dünyanın en pahalısı! Yetiştirilemiyor ormanda köpekler sayesinde bulunuyor
Mantar avcıları, 'da sadece eylül ayından aralık ayına kadar bazı ağaçlarla simbiyoz halinde büyüyen yeraltı mantarı olan beyaz trüfü bulmak için birbirleriyle yarışıyor. İtalya ve Hırvatistan'daki ormanlarda yetişen beyaz trüf, dünyanın en pahalı lezzeti olarak tanımlanıyor.

Bu lezzet dünyanın en pahalısı! Yetiştirilemiyor ormanda köpekler sayesinde bulunuyor

Bazen bir metre derinlikte saklanan bu nadir mantarı, Karlic Ban’ın Lagotto Romagnolo cinsi köpekleri keskin koku alma yetenekleri sayesinde bulabiliyor. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Ivana Karlic Ban, beyaz trüfü köpeğiyle beraber aradığını ve oldukça nadir bulunan bir lezzet olduğunu söyledi.

BEYAZ TRÜFÜN FİYATI EL YAKIYOR

Beyaz trüfün fiyatı ise dudak uçuklatan cinsten. Karlic Ban, beyaz trüfün kilosunun 6 bin ila 7 bin euroya yaklaşık 295 bin ila 344 bin TL'ye kadar çıkabildiğini söylüyor.

Bu lezzet dünyanın en pahalısı! Yetiştirilemiyor ormanda köpekler sayesinde bulunuyor

Beyaz trüfün yetiştirilemediğini, siyah trüfün ise yıl boyunca yetiştiğini söyleyen Karlic Ban, bu yüzden çok daha ucuz olduğunu anlattı.

Bu lezzet dünyanın en pahalısı! Yetiştirilemiyor ormanda köpekler sayesinde bulunuyor

İKLİM OLUMSUZ ETKİLEDİ

Karlic Ban, büyükbabasının 50 yıl önce beyaz trüf mantarı avladığı zamandan bu yana, ve ormansızlaşmanın mantarın yetiştiği doğal yaşam alanını olumsuz etkilemesi nedeniyle beyaz trüf mantarının sayısının azaldığını söylüyor.

Karlic Ban, "Çok şiddetli kuraklıklar mantarın büyümesini engellerken, çok şiddetli yağmurlar mantarı yumuşatıp çürütüyor. Sayıları kesinlikle azaldı, ancak buna bağlı olarak fiyatları da arttı." dedi.

