TGRT Haber
Canlı Yayın
12°
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Almanya'da kümes hayvanlarına hapis hayatı! Kuş gribi salgını yayıldı, karantina kararı alındı

Almanya'nın başı kuş gribiyle dertte. Saarland eyaletinde kümes hayvanlarının kapalı alanda tutulmasını zorunlu hale getirildi. Üstelik karara uymayanlara da 30 bin euro yaklaşık 1 buçuk milyon TL para cezası kesilecek.

Almanya'da kümes hayvanlarına hapis hayatı! Kuş gribi salgını yayıldı, karantina kararı alındı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 15:39

'da son zamanlarda artan vakaları bir eyalette uygulanmasına neden oldu. Saarland eyaletinde bir ilk yaşandı ve kümes hayvanlarının zorunlu olarak kapalı alanda durması zorunluluğu getirildi.

Kuş gribinin yayılmasının önlenmesi amacıyla tavuk, hindi, ördek, kaz dahil olmak üzere tüm kümes hayvanlarının kapalı alanda tutulmasını zorunlu kılan karar, Saarland eyaleti Çevre Bakanlığı’nca duyuruldu. Karantina kararı, kümes hayvanlarının, güneye göç eden ve salgının yayılmasından ana sorumlu olarak görülen yabani kuşlarla doğrudan veya dolaylı temasının kesilmesini hedefliyor.

Almanya'da kümes hayvanlarına hapis hayatı! Kuş gribi salgını yayıldı, karantina kararı alındı

30 BİN EURO CEZASI VAR

Bakanlık ayrıca kümes hayvanlarının dahil olduğu panayır ve satış pazarı gibi tüm organizasyonların da yasaklandığını, yasak kararına uymayanlara 30 bin euroya kadar para cezası verilebileceğini de bildirdi. 30 Ekim Perşembe günü başlayacak yasakların 4 hafta sürmesi planlanıyor.

Kuş gribi vakalarının hızlı ve kolay bildirimi için doğrudan bir elektronik posta adresi ve telefon hattı kuran Saarland Çevre Bakanlığı, 4 hafta sürecek zorunlu alan ve etkinliklerine yönelik yasak kararının süre bitiminde yeniden değerlendirileceğini bildirdi.

Almanya'da kümes hayvanlarına hapis hayatı! Kuş gribi salgını yayıldı, karantina kararı alındı

YÜZ BİNLERCE HAYVAN İTLAF EDİLDİ

Almanya’da ilk olarak Brandenburg eyaletinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan kuş gribi salgını nedeniyle bugüne kadar 31 çiftlikte 500 binden fazla tavuk, ördek, kaz ve hindi itlaf edilmişti. Almanya’da hayvan hastalıklarından sorumlu olan Friedrich Loeffler Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, yabani kuşların güneye göçlerinin henüz tamamlandığı belirtilmiş, kümes hayvanı yetiştiren çiftliklerin hijyen önlemlerine sıkı sıkıya uymaya devam etmeleri tavsiyesinde bulunulmuştu. Enstitü, kuş gribi salgınını kontrol altına almak için birçok bölgede ek kısıtlamalar içeren koruma bölgeleri oluşturulduğunu açıklamıştı.

