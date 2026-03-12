11 Mart Çarşamba reyting sonuçları 2026: Yeraltı, Eşref Rüya, Kuruluş Orhan…Dün en çok ne izlendi?

11 Mart Çarşamba akşamı Now TV’de Yeraltı, Kanal D’de Eşref Rüya, ATV’de ise Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Yeraltı dizisi geçtiğimiz haftalarda izlenme oranlarının zirvesine otururken, büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ve geçtiğimiz sezon televizyon dünyasında adından sıkça söz ettiren Eşref Rüya’nın zirve yarışı da yine nefessiz bir şekilde devam etti. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…