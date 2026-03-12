Menü Kapat
11 Mart Çarşamba reyting sonuçları 2026: Yeraltı, Eşref Rüya, Kuruluş Orhan…Dün en çok ne izlendi?

Mart 12, 2026 09:03
1
11 Mart 2026 reyting sonuçları merakla bekleniyor. Zira dün akşam ekranların en iddialı yapımlarından olan Yeraltı, Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan dizileri yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. İzlenme oranları açısından büyük bir yarışın yaşandığı akşamın sona ermesiyle de reyting sonuçları araştırılmaya başlandı…

2
11 Mart Çarşamba akşamı Now TV’de Yeraltı, Kanal D’de Eşref Rüya, ATV’de ise Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Yeraltı dizisi geçtiğimiz haftalarda izlenme oranlarının zirvesine otururken, büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ve geçtiğimiz sezon televizyon dünyasında adından sıkça söz ettiren Eşref Rüya’nın zirve yarışı da yine nefessiz bir şekilde devam etti. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…

3
DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam Kanal D’de Eşref Rüya dizisi 36. Bölümüyle, ATV’de Kuruluş Orhan dizisi, 17. Bölümüyle, Now TV’de Yeraltı dizisi 7. Bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Aynı saatlerde TRT1’de Taşacak Bu Deniz dizisinin tekrar bölümü yayınlanırken, Show TV’de yerli sinema Şendul Şaban film severlerle buluştu. Ayrıca dün TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler’de dokunulmazlık oyunu ile heyecanlı anlar yaşandı…

4
11 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam hangi kanalda hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren (Tüm kişiler, AB ve ABC gruplarında) 11 Mart 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi kurumlardan açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

