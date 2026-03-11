Menü Kapat
10°
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den 'APP Plaka' için kritik talimat: 27 Şubat'tan sonra yazılan cezalar iptal edildi!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plakalar nedeniyle yaşanan yoğunluk üzerine önemli bir kararı açıkladı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 1 Nisan’a kadar rehberlik dönemine geçildiğini duyuran Çiftçi, bu süreçte uygulanan cezaların silineceğini müjdeledi. İşte detaylar...

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den 'APP Plaka' için kritik talimat: 27 Şubat'tan sonra yazılan cezalar iptal edildi!
Türkiye genelinde APP plakalara yönelik denetimler ve beraberinde gelen cezalar tartışılmaya devam ederken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den milyonlarca araç sahibini rahatlatacak bir açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den 'APP Plaka' için kritik talimat: 27 Şubat'tan sonra yazılan cezalar iptal edildi!

TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Çiftçi, Karayolları Trafik Kanunu’ndaki düzenleme sonrası sahada oluşan "yığılma" ve "uzun kuyruklar" nedeniyle yeni bir takvim belirlediklerini duyurdu. Vatandaşlara mühlet tanıdıklarını belirten Çiftçi, standartlara uygun olmayan plakalar üzerindeki cezai işlemlerin 1 Nisan'a kadar askıya alındığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den 'APP Plaka' için kritik talimat: 27 Şubat'tan sonra yazılan cezalar iptal edildi!

YASAL PLAKA ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPANLARA 4 BİN LİRA CEZA

APP plakalardaki düzenlemeye ilişkin sorular üzerine Çitçi, "Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenlemeyle ilgili kanun 27 Şubat tarihinde yürürlüğe girmişti. Bu ile ilgili sahada yığılma olduğunu duydum. Hatta cuma günü memleketim Konya'da da vatandaşların sıraya girdiklerini ve uzun kuyruklar oluşturduklarını görünce bununla ilgili bir tedbir alınması gerektiğini değerlendirdik. APP plakalarla ilgili Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından verilen plakaları kabul ediyoruz. Bu durumla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Bu plakaları geçerli kabul ediyoruz. Ceza işlemi uygulamayacağız. Yalnız vatandaşlarımız plakayı şoförler odasından aldıktan sonra plaka üzerinde herhangi bir oynama veya bir değişiklik yaptıysa bunun 4 bin lira cezası var. Onlar yürürlükte şu anda" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den 'APP Plaka' için kritik talimat: 27 Şubat'tan sonra yazılan cezalar iptal edildi!

"APP PLAKALARLA İLGİLİ UYGULANAN CEZALARI SİLECEĞİZ"

APP plakalara uygulanacak cezai işlemler için 1 Nisan'a kadar süre verdiklerini belirten Bakan Çiftçi, "Ayrıca yetkili olmayan yerlerde yaptırılan plakalar var. Biz sahte plaklar diyoruz onlara. Onlarla ilgili müeyyideler biraz daha ağır, 140 bin lira civarında para cezası var. Bu şu anda yürürlükte. Sadece işin plaka tarafı değil, güvenlik, terör ve uyuşturucu tarafı var. İşin bir kamu güvenliği tarafı da var. Dolayısıyla sahte plakalarla ilgili düzenleme yürürlükte. Herhangi bir esnetme yok. Biz vatandaşımız mağdur olmasın, sıkıntıya girmesin diye bu bahsettiğim oynanan plakalarla ilgili 1 Nisan'a kadar süre verdik. O döneme kadar rehberlik yapacağız. Herhangi bir şekilde ceza uygulamayacağız. Vatandaşımız bu konuda müsterih olsun. Uygulanan cezaları da sileceğiz" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den 'APP Plaka' için kritik talimat: 27 Şubat'tan sonra yazılan cezalar iptal edildi!
