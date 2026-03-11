Türkiye genelinde APP plakalara yönelik denetimler ve beraberinde gelen cezalar tartışılmaya devam ederken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den milyonlarca araç sahibini rahatlatacak bir açıklama geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den 'APP Plaka' için kritik talimat: 27 Şubat'tan sonra yazılan cezalar iptal edildi! İçişleri Bakanlığı, APP plaka denetimlerinde 27 Şubat sonrası kesilen cezaları iptal ederek, 1 Nisan 2026'ya kadar rehberlik ve bilgilendirme odaklı bir denetim modeline geçtiğini, ancak yetkisiz basım veya plaka üzerinde değişiklik durumunda cezaların devam edeceğini açıkladı. 27 Şubat'tan sonra APP plaka nedeniyle kesilen tüm cezalar iptal edildi. Denetimler 1 Nisan 2026 tarihine kadar rehberlik ve bilgilendirme şeklinde yapılacak. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılan plakalar, standart dışı olsa dahi cezai işleme konu edilmeyecek. TŞOF tarafından basılan plakayı değiştiren veya ekleme yapanlara 4 bin TL, yetkisiz basım sahte plaka kullananlara ise 140 bin TL idari para cezası uygulanmaya devam edecek.

TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Çiftçi, Karayolları Trafik Kanunu’ndaki düzenleme sonrası sahada oluşan "yığılma" ve "uzun kuyruklar" nedeniyle yeni bir takvim belirlediklerini duyurdu. Vatandaşlara mühlet tanıdıklarını belirten Çiftçi, standartlara uygun olmayan plakalar üzerindeki cezai işlemlerin 1 Nisan'a kadar askıya alındığını ifade etti.

YASAL PLAKA ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPANLARA 4 BİN LİRA CEZA

APP plakalardaki düzenlemeye ilişkin sorular üzerine Çitçi, "Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenlemeyle ilgili kanun 27 Şubat tarihinde yürürlüğe girmişti. Bu APP plaka ile ilgili sahada yığılma olduğunu duydum. Hatta cuma günü memleketim Konya'da da vatandaşların sıraya girdiklerini ve uzun kuyruklar oluşturduklarını görünce bununla ilgili bir tedbir alınması gerektiğini değerlendirdik. APP plakalarla ilgili Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından verilen plakaları kabul ediyoruz. Bu durumla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Bu plakaları geçerli kabul ediyoruz. Ceza işlemi uygulamayacağız. Yalnız vatandaşlarımız plakayı şoförler odasından aldıktan sonra plaka üzerinde herhangi bir oynama veya bir değişiklik yaptıysa bunun 4 bin lira cezası var. Onlar yürürlükte şu anda" dedi.

"APP PLAKALARLA İLGİLİ UYGULANAN CEZALARI SİLECEĞİZ"

APP plakalara uygulanacak cezai işlemler için 1 Nisan'a kadar süre verdiklerini belirten Bakan Çiftçi, "Ayrıca yetkili olmayan yerlerde yaptırılan plakalar var. Biz sahte plaklar diyoruz onlara. Onlarla ilgili müeyyideler biraz daha ağır, 140 bin lira civarında para cezası var. Bu şu anda yürürlükte. Sadece işin plaka tarafı değil, güvenlik, terör ve uyuşturucu tarafı var. İşin bir kamu güvenliği tarafı da var. Dolayısıyla sahte plakalarla ilgili düzenleme yürürlükte. Herhangi bir esnetme yok. Biz vatandaşımız mağdur olmasın, sıkıntıya girmesin diye bu bahsettiğim oynanan plakalarla ilgili 1 Nisan'a kadar süre verdik. O döneme kadar rehberlik yapacağız. Herhangi bir şekilde ceza uygulamayacağız. Vatandaşımız bu konuda müsterih olsun. Uygulanan cezaları da sileceğiz" diye konuştu.