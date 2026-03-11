Alkollü şahsın yaptıkları dehşete düşürdü! Eline bıçağı alıp, boynuna ve yüzüne kesikler attı

Bolu'da alkollü olduğu tahmin edilen Fahrim K., isimli şahıs, yanında bulunan ekmek bıçağıyla önce yüzüne, ardından da boynuna kesikler atmaya başladı.

SOKAKTAKİ VATANDAŞLAR DEHŞETE DÜŞTÜ

Yaşananları dehşet içinde izleyen vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Polis ekiplerinin müdahalesiyle Fahrim K.'nin elindeki bıçak alınırken, yaralı şahsa sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Yaralı şahıs daha sonra ambulansla Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.