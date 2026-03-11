Alkollü şahsın yaptıkları dehşete düşürdü! Eline bıçağı alıp, boynuna ve yüzüne kesikler attı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bolu'da alkollü olduğu tahmin edilen Fahrim K., isimli şahıs, yanında bulunan ekmek bıçağıyla önce yüzüne, ardından da boynuna kesikler atmaya başladı.
Yaşananları dehşet içinde izleyen vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin müdahalesiyle Fahrim K.'nin elindeki bıçak alınırken, yaralı şahsa sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Yaralı şahıs daha sonra ambulansla Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.