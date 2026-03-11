Menü Kapat
Alkollü şahsın yaptıkları dehşete düşürdü! Eline bıçağı alıp, boynuna ve yüzüne kesikler attı

Bolu'da alkollü bir şahıs, cadde ortasında elindeki bıçakla yüzüne ve boynuna kesikler atmaya başladı. Kanlar içinde kalan şahsın elindeki bıçağı polis ekipleri aldı. Şahıs, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Alkollü şahsın yaptıkları dehşete düşürdü! Eline bıçağı alıp, boynuna ve yüzüne kesikler attı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 11:58

'da alkollü olduğu tahmin edilen Fahrim K., isimli şahıs, yanında bulunan ekmek bıçağıyla önce yüzüne, ardından da boynuna kesikler atmaya başladı.

Alkollü şahsın yaptıkları dehşete düşürdü! Eline bıçağı alıp, boynuna ve yüzüne kesikler attı

SOKAKTAKİ VATANDAŞLAR DEHŞETE DÜŞTÜ

Yaşananları dehşet içinde izleyen vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alkollü şahsın yaptıkları dehşete düşürdü! Eline bıçağı alıp, boynuna ve yüzüne kesikler attı

POLİS EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Polis ekiplerinin müdahalesiyle Fahrim K.'nin elindeki bıçak alınırken, şahsa sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Alkollü şahsın yaptıkları dehşete düşürdü! Eline bıçağı alıp, boynuna ve yüzüne kesikler attı

Yaralı şahıs daha sonra ambulansla Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

