Konya'nın Karatay ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada; tali yoldan çıkan servis aracı, belediye otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan servis midibüsü, müstakil bir evin bahçesine girdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Konya'da servis midibüsü kaza yaptı! Duramayınca bir evin bahçesine girdi: Çok sayıda yaralı var Konya'nın Karatay ilçesinde tali yoldan çıkan bir servis aracının belediye otobüsüyle çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı. Kaza, Karatay ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Tali yoldan çıkan servis aracı, belediye otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis midibüsü, müstakil bir evin bahçesine girdi. Servis aracı ve belediye otobüsünde bulunan, aralarında öğrencilerin de olduğu 20 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavi altına alındıkları öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kazada servis aracı ve belediye otobüsünde bulunan aralarında öğrencilerin de bulunduğu 20 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.