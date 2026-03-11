Konya'da servis midibüsü kaza yaptı! Duramayınca bir evin bahçesine girdi: Çok sayıda yaralı var

Kategoriler
Konya'nın Karatay ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada; tali yoldan çıkan servis aracı, belediye otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan servis midibüsü, müstakil bir evin bahçesine girdi.
Kazada servis aracı ve belediye otobüsünde bulunan aralarında öğrencilerin de bulunduğu 20 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.