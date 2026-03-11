Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Konya'da servis midibüsü kaza yaptı! Duramayınca bir evin bahçesine girdi: Çok sayıda yaralı var

Konya'nın Karatay ilçesinde bir servis midibüsü, belediye otobüsüyle çarpıştı. Kazada yoldan çıkan servis midibüsü bir evine bahçesine girdi. Kazada 20 kişi hafif şekilde yaralandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Konya'da servis midibüsü kaza yaptı! Duramayınca bir evin bahçesine girdi: Çok sayıda yaralı var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 11:40

'nın ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada; tali yoldan çıkan , belediye otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan servis midibüsü, müstakil bir evin bahçesine girdi.

HABERİN ÖZETİ

Konya'da servis midibüsü kaza yaptı! Duramayınca bir evin bahçesine girdi: Çok sayıda yaralı var

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Konya'nın Karatay ilçesinde tali yoldan çıkan bir servis aracının belediye otobüsüyle çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı.
Kaza, Karatay ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi.
Tali yoldan çıkan servis aracı, belediye otobüsü ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle servis midibüsü, müstakil bir evin bahçesine girdi.
Servis aracı ve belediye otobüsünde bulunan, aralarında öğrencilerin de olduğu 20 kişi yaralandı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavi altına alındıkları öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Konya'da servis midibüsü kaza yaptı! Duramayınca bir evin bahçesine girdi: Çok sayıda yaralı var

Kazada servis aracı ve belediye otobüsünde bulunan aralarında öğrencilerin de bulunduğu 20 kişi yaralandı. ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Konya'da servis midibüsü kaza yaptı! Duramayınca bir evin bahçesine girdi: Çok sayıda yaralı var

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bu kavşağa giren ya kaza yapıyor ya sanayiye gidiyor! Kameralar sadece kaza kaydeder oldu
Mersin'de vahşet! Sadece çocuklarını görmek istemişti: Cani kocası tarafından katledildi
ETİKETLER
#kaza
#konya
#servis aracı
#karatay
#Belediye Otobüsü
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.