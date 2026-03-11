Mersin'de vahşet! Sadece çocuklarını görmek istemişti: Cani kocası tarafından katledildi

Mersin'in Toroslar ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 27 yaşındaki Songül A., çocuklarını görmek için boşanma aşamasındaki eşi Selami A'nın (34) evine gitti.

İkili arasında çıkan tartışmanın ardından eşini bıçakla yaralayan Selami A, olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Sağlık personelince hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Songül A, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

EKİPLERİ CANİ KOCANIN PEŞİNDE

Polis ekipleri, "kasten yaralama" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 9 kaydı bulunan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.