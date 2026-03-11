Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
10°
3. Sayfa
Mersin'de vahşet! Sadece çocuklarını görmek istemişti: Cani kocası tarafından katledildi

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi. Çocuklarını görmek için adamın evine giden kadın, çıkan tartışmada boşama aşamasında eli tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polisler cinayetin ardından kayıplara karışan şahsın peşinde...

AA
11.03.2026
11.03.2026
Mersin'in Toroslar ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 27 yaşındaki Songül A., çocuklarını görmek için boşanma aşamasındaki eşi Selami A'nın (34) evine gitti.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Selami A. tarafından bıçaklanan Songül A. hayatını kaybetti.
Olay, 27 yaşındaki Songül A.'nın çocuklarını görmek için eşi Selami A.'nın evine gitmesiyle başladı.
İkili arasında çıkan tartışma sonucunda Selami A., eşini bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Songül A. kurtarılamadı.
Polis, hakkında çeşitli suç kayıtları bulunan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
İkili arasında çıkan tartışmanın ardından eşini bıçakla yaralayan Selami A, olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Sağlık personelince hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Songül A, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mersin'de vahşet! Sadece çocuklarını görmek istemişti: Cani kocası tarafından katledildi

EKİPLERİ CANİ KOCANIN PEŞİNDE

Polis ekipleri, "kasten yaralama" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 9 kaydı bulunan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

#kadına şiddet
#boşanma davası
#Mersin Toroslar
#Koca Cinayeti
#Çocuklar İçin Geldi
#3. Sayfa
