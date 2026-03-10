Sakarya'da haber alınamayan iş insanı Levent Sınmaz ölü bulundu

Sakarya'da iş dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan; Hendek, Erenler ve Adapazarı'ndaki tesislerinde çelik ürünleri ve imalat işleri yapan Levent Muharrem Sınmaz’dan (56) bir süredir haber alamayan eşi, polis merkezine giderek ihbarda bulundu.

YANINDA TABANCASIYLA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan araştırmasında en son Kocaeli Kandıra ilçesi Babalı da şahsın baz konumu alındı. Yapılan aramalar neticesinde Sınmaz, jandarma asayiş timleri tarafından Kaynarca İlçesi Başoğlu Mahallesi Karaboğaz Sahilinde aracının yanında yerde ve yanında tabanca ile vefat etmiş halde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.