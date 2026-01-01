Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
ATM'lerde yeni dönem! Kartını takan bu yazıyı görecek

Ocak 01, 2026 09:20
1
ATM'lerde yeni dönem! Kartını takan bu yazıyı görecek

Bankacılık işlemlerinde bugünden itibaren para gönderirken sadece tutar değil, “neden gönderildiği” de önem kazanıyor. Mobil uygulama, internet bankacılığı ya da ATM fark etmeksizin yapılacak transferlerde 200 bin TL sınırı aşıldığında kullanıcıyı bu kez onay ekranı değil, açıklama talebi karşılıyor. 

Finansal suçlarla mücadele kapsamında atılan bu adım, günlük bankaclık alışkanlıklarını da doğrudan etkileyecek. İşte para transferinde yeni dönemle ilgili tüm detaylar...

2
ATM'lerde yeni dönem! Kartını takan bu yazıyı görecek

Geçtiğimiz aylarda yayımlanan ve para transferlerine ilişkin yeni kısıtlamalar getiren düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından bankalara gönderilen yeni mevzuata göre, bir kişi tarafından gün içerisinde yapılacak para transfer işlemlerinin toplamının 200 bin TL'yi aşması durumunda kullanıcılar, yapacakları her yeni işlem için açıklama girmek zorunda bırakılacak.

3
ATM'lerde yeni dönem! Kartını takan bu yazıyı görecek

Yeni düzenleme, mobil bankacılık ve internet bankacılığının yanı sıra ATM kanalı üzerinden yapılacak para transferlerini de kapsayacak. Kart girişi yaptıktan sonra ATM üzerinden para transferi gerçekleştirecek kullanıcılardan gönderilen paranın ne amaçla gönderildiğine yönelik detaylı açıklama yapmaları talep edilecek.

4
ATM'lerde yeni dönem! Kartını takan bu yazıyı görecek

200 bin liranın üzerinde yapılacak işlemlerde uygulanacak açıklama zorunluluğu, 2 milyon TL'nin üzerindeki işlemlerde ise form doldurma zorunluluğuna dönüşecek. Aynı gün içerisinde yapılan para transferlerinin 2 milyon TL ila 20 milyon TL arasında kalması durumunda kullanıcılar, 'Nakit İşlem Beyan Formu' dolduracak.

5
ATM'lerde yeni dönem! Kartını takan bu yazıyı görecek

20 milyon liranın üzerinde yapılacak transferlerde ise söz konusu paranın kaynağına dair ek bilgi ve belge temin edilmesi şartı aranacak. Müşterinin yaptığı açıklamanın onaylanmaması durumunda para transferine izin verilmeyecek.

