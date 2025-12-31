2026 için çok çarpıcı uyarı! İslam Memiş altın ve gümüşü tahtından edecek yeni yatırım aracını açıkladı

2025 yılı değerli metallerin başrolde olduğu bir yıldı. Altın fiyatları tarihi rekorlar kırdı, gümüş altını bile tahtından ederek yüzde 200 kazanç sağladı. Peki 2026 yılında bu seyir devam edecek mi? 2025 yılının son işlem gününü TGRT Haber'e özel olarak değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, 2026 yılını ikiye bölerek tüm yatırımcıları uyardı.

Memiş, "Gümüşün gram fiyatı yüzde 200, ons fiyatı yüzde 170 civarında getiri sağladı ve yılı şampiyon olarak bitirdi. 2025 yılında altını tahtından etti ve altından fazla kazandırdı" dedi.

"Gram altın yatırımcısına yüzde 110, ons altın yüzde 77 civarında kazanç sağladı. Jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları gibi birçok etken değerli metalleri destekledi ama sonuca bakarsak gümüş artık zincirlerini kırdı" diyen Memiş 2025 yılında en çok kazandıranın değerli metaller olduğunu açıkladı.

Bugünkü altın fiyatlarının yüzde 5 satıcılı olduğunu belirten Memiş, "Özellikle Çin ve Türkiye borsalarında fiyat farkı dengelendiği için gümüşte düşüş var. ama kısa vadede gümüş için yatırımcıları uyaralım. teknik düzelme ve kar satışı bitmedi. gümüş Çin biraz beklemek gerekiyor" dedi.

İLK YARIDA YENİ REKOR

2026 yılının ilk yarısında ons ve gümüş için yeni rekor gelebileceğini belirten Memiş, "Özellikle yılın ilk yarısında 120 lira direnç seviyesi olarak takip edilecek. ons bazında 80 dolar üzerinde direnç bekleniyor. ancak yılın ikinci yarısında değerli metaller için bir mola olacaktır. özellikle 2026 yılında ev araba almak iş kurmak isteyenler için u altın gümüş platin paladyum gibi değerli metaller tarafında birikim ve yatırım yaptıysa bozdurma zamanı gelecek" dedi.

İKİNCİ YARIDA PLANLAR DEĞİŞİYOR

Yılın ikinci yarısında altın ve gümüşün dinlenme ve değer kaybetme ihtimalinin kuvvetli olduğunu belirten Memiş uzun vadeli yatırımcıların biriktirmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.

"2026 yılında altın gümüş tarafında en çok kazandıran emtialar olacağını beklemiyorum" diyen Memiş, 2026'nın küresel ve yerli borsaların kripto piyasasının daha çok konuşulacağı bir yıl olacağını belirtti.

BORSA NEDEN YÜKSELEMEDİ?

"2025 yılında analizlerde 11,800-12000 puan bekliyorduk borsada. ancak 11,600 puan üzeri kırılamadı. şu an 11,300 puan seviyesinden yılı tamamlıyor ve ciddi anlamda yatırımcısını üzdü. Yüzde 12 civarında bir getiri sağladı" diyerek durumu özetledi.

KREDİ MUSLUKLARI AÇILACAK

2026 yılında borsa açısından çok negatif olmadığını ifade eden Memiş, "2026'da görülemeyen gelişmeler yaşanırsa o zaman ayrıca değerlendirmek gerekir. Yılın 2.yarısında borsa için pozitif beklentim güçlü. Belki 2026 yılında bir seçim ekonomisi modeline gidilebilir diye tahmin diyorum. Kredi musluklarının kısmen açılacağı, teşvik ve yapılandırmanın tekrar geleceği bir dönem bizi bekliyor.

2026'nın ikinci yarısı için karamsar olmadığını ifade eden Memiş, "TL bazlı veya dolar bazlı piyasalar pozitif yönde etkileyebilir. Enflasyon rakamlarındaki düşüşler de etkili olacaktır Merkez Bankası faiz indirimlerine devam edecek olsa da yılın ilk yarısında enflasyon düşüşleri 2026 yılının ikinci yarısında piyasaya yansımasını hissedebiliriz bu da borsaya pozitif yansıyabilir" dedi.

2026 YILINDA DÖVİZ BEKLENTİSİ NEDİR

Döviz kurlarını değerlendiren Memiş, "Dolar/tl kuru 42,95 seviyesinde Euro/tl 50,51 seviyesinde. Yine en az kazandıran yatırım aracı dolar oldu. Yüzde 22 civarında doların, yüzde 32 civarında Euro'nun getirisi oldu" dedi.

2026 yılında doların 50 lira seviyesi üstene çıkmasını Euro için 60 lira ve üzeri yaşanabileceğini söyleyen Memiş Euro'nun dolara kıyasla daha fazla getiri sağlayacağını öngördü.

2026 YILINDA NASIL SEPET YAPALIM?

"Bir sepet yapacak olursak yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte 2026 yılında analizlerimize göre yılı ikiye ayırıyoruz. yılın ilk yarısında altın, gümüş için yukarı yönlü öngörüm devam ediyor. Dolayısıyla sepetimin yüzde 50sini altın gümüş platin ve paladyum olarak dağıtırım diğer yüzde 50si yatırımcının tercihine göre değişir kripto, döviz ve borsa olabilir" dedi.

Yılın ikinci yarısında her şeyin değişeceğini işaret eden Memiş, "Ben sepetimde altın ve gümüşle vedalaşırım. Artık farklı enstrümanlara geçerim. borsa, kriptonun ivme kazanacağını düşünüyorum. Buna göre çeşitlilik yapılması gerekiyor ve 2026 yılında en çok dünyada konuşulacak konular, su hisseleri, Çin yuanı, rus rublesi, kripto boğa piyasası olacaktır" dedi.