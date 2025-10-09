Menü Kapat
SON DAKİKA!
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Gazze'de ateşkes başladı! ABD lideri Trump'ın planı İsrail ve Hamas'ın onayıyla devrede

Son dakika haberi... İsrail ve Hamas arasındaki müzakereler ateşkesle sonuçlandı. Mısır basını, Gazze için ateşkesin başladığını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada ise ateşkesin, İsrail hükümeti tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği bildirildi.

KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 12:47

Mısır basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Gazze Planı'nın İsrail ve Hamas tarafından onaylanmasının ardından Gazze'de ateşkesin başladığını duyurdu. Gazze'de ateşkesin 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.

Gazze'de ateşkes başladı! ABD lideri Trump'ın planı İsrail ve Hamas'ın onayıyla devrede

''DÜNYA TARİHİ ANA TANIKLIK EDİYOR''

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yaptığı açıklamada Gazze’deki ateşkese değinerek, "Dünya, savaş mantığına karşı barış iradesinin zaferini simgeleyen tarihi bir ana tanıklık ediyor" dedi.

Gazze'deki savaşı sona erdirmek için ateşkes anlaşmasına varılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Sisi, "Gazze'de ateşkes anlaşması sağlandı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği barış planına uygun olarak 2 yıllık acı dolu savaş sona erdi" dedi.

Sisi açıklamasında, "Barışın ülkesi, diyalog ve yakınlaşmanın beşiği Şarm El-Şeyh'te 2 yıllık acıların ardından Gazze'deki savaşı sona erdirmek için bir ateşkes anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, Başkan Trump tarafından önerilen ve Mısır, Katar ve ABD tarafından desteklenen barış planına uygun olarak hazırlandı" ifadelerini kullandı. Sisi, "Bu anlaşma sadece savaşın sonunu getirmekle kalmayıp, bölgedeki halklara adalet ve istikrar dolu bir gelecek için umut kapılarını da açıyor" dedi.

Gazze'de ateşkes başladı! ABD lideri Trump'ın planı İsrail ve Hamas'ın onayıyla devrede

NETANYAHU'NUN OFİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi tarafından yapılan açıklamada ise henüz ateşkesin başlamadığı belirtildi. Mısır'ın El Kahera Haber Ajansı ateşkesin yürürlüğe girdiğini bildirse de Netanyahu'nun ofisi, anlaşmanın perşembe akşamı İsrail hükümeti tarafından onaylanmadan yürürlüğe girmeyeceğini söyledi.

İsrail hükümetinden yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkes anlaşmasının bugün 18.00 sıralarında yapılacak kabine toplantısının ardından yürürlüğe gireceği bildirildi.

Gazze'de ateşkes başladı! ABD lideri Trump'ın planı İsrail ve Hamas'ın onayıyla devrede

İSRAİL KABİNESİ ATEŞKES İÇİN TOPLANACAK

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasını onaylamak için bugün toplanacağı bildirildi. Toplantıda, Mısır'daki müzakereler sonucu, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının onaylanacağı ifade edildi.

Gazze'de ateşkes başladı! ABD lideri Trump'ın planı İsrail ve Hamas'ın onayıyla devrede

İsrail ordusu da ateşkese varılmasıyla Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bazı noktalardan askerlerini kısmen çekmeye hazırlandığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanması kapsamında Gazze'deki birliklerin "yakın gelecekte ayarlanmış konuşlanma hatlarına" çekilmeye hazırlandığı kaydedildi.

