19°
Ekonomi
 Serhat Yıldız

İşte doların önündeki iki büyük risk

Bank of America’nın ekim anketine göre yatırımcılar, Fed’in bağımsızlığına yönelik siyasi baskılar ve işgücü piyasasındaki olası zayıflığın dolar için en önemli tehditler olduğunu düşünüyor.

İşte doların önündeki iki büyük risk
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2025
16:16
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
16:16

Bank of America (BofA), ekim ayında yaptığı döviz ve faiz anketinde yatırımcıların beklentilerini ortaya koydu. Ankete göre, ABD Merkez Bankası’nın () bağımsızlığına yönelik tehditler ve işgücü piyasasında görülebilecek zayıflıklar, doların önündeki en büyük iki risk olarak öne çıkıyor.

İşte doların önündeki iki büyük risk

FED ÜZERİNDEKİ SİYASİ BASKI ENDİŞESİ

Katılımcıların yüzde 32’si, Başkan Donald Trump’ın yönündeki çağrılarının Fed’in bağımsızlığına zarar verebileceğini ve bunun da dolar üzerinde baskı yaratabileceğini düşünüyor. Bu oran, eylül ayında yapılan ankette yüzde 31’di.

Yani yatırımcıların büyük bölümü, siyasetin Fed kararlarına etkisinin giderek arttığı görüşünde.

İşte doların önündeki iki büyük risk

İŞGÜCÜ PİYASASI YUMUŞARSA DOLAR ZORLANABİLİR

Katılımcıların yine yüzde 32’si, ABD işgücü piyasasında yavaşlama sinyallerinin güçlenmesinin doları olumsuz etkileyebileceğini söylüyor. Bu oran eylül ayında yüzde 27 seviyesindeydi.

Başka bir deyişle, istihdam tarafındaki her zayıflama işaretinin piyasada yankı bulduğu görülüyor.

İşte doların önündeki iki büyük risk

“GÜÇLÜ VERİLER” DOLARA DESTEK OLUR

Öte yandan katılımcıların yaklaşık yüzde 46’sı, güçlü ekonomik verilerin dolar için en büyük destek unsuru olacağını düşünüyor. Onlara göre, bu tür veriler Fed’in daha fazla faiz indirimi yapması yönündeki beklentileri azaltabilir.

Eylül ayında bu görüşü savunanların oranı yüzde 31’di. Görünen o ki, piyasalar artık doların yönünü belirleyecek en önemli unsurun ekonomik dayanıklılık olduğuna inanıyor.

İşte doların önündeki iki büyük risk

TGRT Haber
