19°
Hakan Fidan'dan dikkat çeken mesaj: Bir arada tutmak istiyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da TRT World Forum kapsamında düzenlenen panelde dikkat çeken mesajlar verdi. Bakan Fidan, "Bu zorlu zamanlarda ortak güvenlik ve geleceğin refahı için birliği bir arada tutmak istiyoruz" dedi.

Hakan Fidan'dan dikkat çeken mesaj: Bir arada tutmak istiyoruz
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 11:57

Dışişleri Bakanı , İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2025 marjında açıklamalarda bulundu. Küresel düzende uluslararası kurumlara güven sağlanması gerektiğini aktaran Bakan Fidan, "Bu zorlu zamanlarda ortak güvenlik ve geleceğin refahı için birliği bir arada tutmak istiyoruz" dedi.

Hakan Fidan'dan dikkat çeken mesaj: Bir arada tutmak istiyoruz

Bakan Fidan konuşmasında şunları söyledi:

"Burada olmak bir ayrıcalık ve onurdur benim için. Hatırlayanlar vardır ki burada geçen yıl burada jeopolitik ve stratejik gözlemlerimizden bahsetmiştik. Artan gerilimlerden ve uluslararası sistemlerin durumunu dile getirmiştik. Şu an için konuşacak olursak eğer, bu kesinlikle belirsizlik olur. Bugünkü dengeler değişmiş ve belirsiz durumda ilerlemekte.

Hakan Fidan'dan dikkat çeken mesaj: Bir arada tutmak istiyoruz

Küresel düzende uluslararası kurumlara güven sağlamamız gerekiyor. Bu da tekrardan insanları çok kutupluluğa doğru itiyor. Bizim vizyonumuz açık. Kurumlarla birlikteyiz, diyaloga açığız ve çok yönlülüğe açığız. Bu zorlu zamanlarda ortak güvenlik ve geleceğin refahı için birliği bir arada tutmak istiyoruz.

Hakan Fidan'dan dikkat çeken mesaj: Bir arada tutmak istiyoruz

Kolektif aksiyonlarla, paylaşılan sorumluluklarla ve stratejik öngörülerle birlikte ilerleyebiliriz. İlk olarak güçlü bir uluslararası sisteme ihtiyacımız var. Bunu başarmak için de sistemi tekrardan yapılandırmalıyız. Birleşmiş Milletler'in verimliliğini artırmamız gerekiyor"

