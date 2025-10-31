Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Politika
Editor
 Baran Aksoy

Hakan Fidan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Soykırımı yeniden başlatmak için bahane arıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Estonyalı mevkidaşı Margus Tsahkna ile düzenlediği basın toplantısında işgalci İsrail'e çok sert tepki gösterdi. Netanyahu'nun Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı yeniden başlatmak için bahane aradığını söyleyen Bakan Fidan, "Türkiye olarak önemli bir sorumluluk üstlendik, ateşkesin kalıcı olması için çaba harcamaktayız" dedi.

Hakan Fidan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Soykırımı yeniden başlatmak için bahane arıyor
Hakan , Estonyalı mevkidaşı Margus Tsahkna ile basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, konuşmasında 'de çeşitli bahanelerle ateşkesi bozan işgalci 'e sert tepki gösterdi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin önemli bir sorumluluk üstlendiğini ve ateşkesin kalıcı olması için çaba harcadığını belirten Bakan Fidan, "Gazze'ye yönelik yardımlarımız aralıksız sürüyor. Gazze'nin yeniden inşası için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki sabır ve dayanışma ile Gazze yeniden ayağa kalkacaktır. Bugün ayrıca 'deki son durumu ele aldık. Suriye'de sürdülebilir kalkınma, ancak gerekli güvenlik koşullarının sağlanması ile sağlanacaktır. Dolayısıyla 10 Mart mutabakatına uyulması son derece önemlidir" dedi.

Hakan Fidan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Soykırımı yeniden başlatmak için bahane arıyor

"FİLİSTİNLİLERİN EVLERİNE DÖNEBİLMESİ İÇİN İNSANI MUTABAK VAR"

Gazze'deki ateşkesin devam etmesine yönelik kaygılarının olduğunu aktaran Bakan Fidan, "Özellikle Netanyahu hükümetinin nihai hedeflerini engelleyecek bu barış anlaşmasının kırılgan zeminde devam etmesi için bazı çevrelerin ciddi çalışmaları olduğunu görüyoruz. Buna rağmen uluslararası toplumda, ateşkesin devam etmesi, soykırımın devam etmemesi ve yerlerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönebilmesi için insanı mutabak var. Şarm el-Şeyh'te atılan imzalar siyasi mutabakatın en üst seviyesiydi. ABD Başkanı Trump'ın ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın imza atmış olması tarihi bir dönüm noktasıydı" ifadelerini kullandı.

