18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

TBMM'de gergin anlar! Numan Kurtulmuş salonu terk etti: İYİ Partili Erhan Usta'nın skandal sözlerine böyle cevap verdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İYİ Parti Grup Sözcüsü Erhan Usta’nın kendisine yönelik skandal sözlerine cevap verdi. Kurtulmuş, "Bu lafı söylemek en hafif tabiriyle hadsizliktir, haksızlıktır, terbiyesizliktir" dedikten sonra salonu terk etti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
31.10.2025 16:39

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Grup Sözcüsü Erhan Usta, TBMM Başkanı 'a yönelik “TBMM Başkanı olarak sevdanız nereden geliyor anlamıyorum” şeklinde skandal ifadeler kullandı.

"BU HAFİF TABİRİYLE HADSİZLİKTİR"

Erhan Usta'nın sözlerine sinirlenen Numan Kurtulmuş, “Bu söylenen sözü çok ağır bir hakaret olarak kabul ediyorum, bu arkadaş bu salonda sözlerinden vazgeçtiğini söylemelidir. Bu hafif tabiriyle hadsizliktir” ifadelerini kullandı. Kurtulmuş daha sonra salonu terk etti.

"BEN YEDİ CEDDİ ORTADA OLAN BİR ADAMIM"

Kurtulmuş, İYİ Partili Erhan Usta’nın skandal ithamlarına şu sözlerle cevap verdi:

"Ben yedi ceddi ortada olan bir adamım, bugünün adamı da değilim. Siyasi fikirleri ve siyasi mücadelesi hepiniz tarafından malum olan birisiyim. Bu söylenen söz, beni rencide etmenin çok ötesinde çok ağır bir hakaret olarak kabul ediyorum, ağır ve yaralayıcı söz kapsamının çok üstünde bir hadsizliktir. Bu arkadaşımız bu salonda, bu söylediği sözlerden vazgeçtiğini açıkça ortaya koymalıdır. Ben PKK sempatizanı, sevdalısı falan değilim. Eğer böyle kabul ediyorsanız bunu size iade ediyorum. Bu yaptığınız siyasi şovu da böyle basit numaralarla sürdürmeyin. Eğer bende bir sevda olacaksa ben bu vatana millete sevdalıyım. Bu milletin 86 milyon her ferdini kendi kardeşim olarak bilirim, kendi kardeşim olarak kabul ederim. Bu ülkenin insanları arasına Türk-Kürt diye ayrımcılık koymak isteyenlerin hepsinin bu ülkeye zarar verdiklerini, haksızlık yaptıklarını bilirim. Bu ülkenin insanlarını sağcı, solcu, Alevi, Sünni diye ayıranların hepsinin memlekete ihanet ettiklerini düşünürüm. Dolayısıyla böylesine açık fikirlerini 40 senelik siyasi hayatı boyunca dile getirmiş olan bir adama bu lafı söylemek en hafif tabiriyle hadsizliktir, haksızlıktır, terbiyesizliktir. Ben bu salondan kalkıyorum"

https://x.com/TBMMresmi/status/1984249016226287772

ETİKETLER
#pkk
#tbmm
#numan kurtulmuş
#iyi parti
#Siyasi Kriz
#Erhan Usta
#Politika
