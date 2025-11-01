Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Yenilenmiş Siri uzun bir gecikmeden sonra geliyor: Tim Cook tarih verdi

Apple, yapay zeka stratejisi "Apple Intelligence" kapsamında önemli ilerlemeler kaydediyor. Şirket CEO'su Tim Cook, yeniden tasarlanan Siri uygulamasının ne zaman piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Murat Makas
01.11.2025
01.11.2025
'ın yapay zeka (YZ) stratejisini "Apple Intelligence" çatısı altında duyurmasından beri, şirketin iddialı hedeflerine ulaşma konusunda yavaş kaldığına dair bir algı oluşmuştu. Ancak Apple'ın 2025 üçüncü çeyrek kazanç çağrısından gelen bilgiler, şirketin aradaki mesafeyi kapatmak için gerekli ilerlemeleri kaydettiğini gösteriyor.

Yenilenmiş Siri uzun bir gecikmeden sonra geliyor: Tim Cook tarih verdi

YENİLENMİŞ SİRİ IOS 26.4 İLE GELİYOR

Apple 26.4 kapsamında Apple Intelligence çatısı altında yenilenmiş 'yi kullanıma sunmayı planlıyor. Siri'yi çok daha yetenekli ve bağlamsal hale getirecek yeni özellikler şu şekilde sıralanıyor:

  • Uygulama içi eylemler: Siri sesli komutlarla desteklenen uygulamalar içinde bağlama dayalı görevleri yapabilecek. Örneğin mesajlaşma uygulaması aracılığıyla mesaj göndermek, bir alışveriş listesine ürün eklemek ya da müzik oynatmak mümkün olacak.
  • Kişisel bağlam farkındalığı: Siri kişisel verilerden yararlanarak özel hizmetler sunabilecek. Örneğin Mesajlar uygulaması içinde bir metin konuşmasında bahsedilen belirli bir podcast'i arayıp bulabilecek.
  • Ekran farkındalığı: Siri ekranda yer alan içeriği anlayabilecek buna göre istenen görevleri gerçekleştirebilecek.
Yenilenmiş Siri uzun bir gecikmeden sonra geliyor: Tim Cook tarih verdi

APPLE CEO'SU TİM COOK AÇIKLADI

Apple CEO'su Tim Cook, Apple Intelligence çatısı altındaki yeni Siri için "iyi bir ilerleme" kaydettiklerini ve yeniden tasarlanan sesli asistanın 2026 yılında piyasaya sürüleceğini belirtti.

Cook, Apple'ın niyetinin "Siri'yi zamanla daha fazla ortakla entegre etmek" olduğunu ifade etti. Şu an için Apple Intelligence kapsamında Siri ile entegre olan tek sistemin olduğunu belirtmekte fayda var.

Öte yandan Apple Intelligence için her şey yolunda gitmiyor. Ağustos ayında çıkan bir rapora göre Apple mühendisleri, Siri'nin özellikle bankacılık gibi kritik senaryolarda ve uygulamalar genelinde yeterli performansı göstermesini sağlamakta zorlanıyordu.

