Yenilenmiş Siri uzun bir gecikmeden sonra geliyor: Tim Cook tarih verdi

Apple'ın yapay zeka (YZ) stratejisini "Apple Intelligence" çatısı altında duyurmasından beri, şirketin iddialı hedeflerine ulaşma konusunda yavaş kaldığına dair bir algı oluşmuştu. Ancak Apple'ın 2025 üçüncü çeyrek kazanç çağrısından gelen bilgiler, şirketin aradaki mesafeyi kapatmak için gerekli ilerlemeleri kaydettiğini gösteriyor.

YENİLENMİŞ SİRİ IOS 26.4 İLE GELİYOR

Apple iOS 26.4 kapsamında Apple Intelligence çatısı altında yenilenmiş Siri'yi kullanıma sunmayı planlıyor. Siri'yi çok daha yetenekli ve bağlamsal hale getirecek yeni özellikler şu şekilde sıralanıyor:

Uygulama içi eylemler: Siri sesli komutlarla desteklenen uygulamalar içinde bağlama dayalı görevleri yapabilecek. Örneğin mesajlaşma uygulaması aracılığıyla mesaj göndermek, bir alışveriş listesine ürün eklemek ya da müzik oynatmak mümkün olacak.

Siri sesli komutlarla desteklenen uygulamalar içinde bağlama dayalı görevleri yapabilecek. Örneğin mesajlaşma uygulaması aracılığıyla mesaj göndermek, bir alışveriş listesine ürün eklemek ya da müzik oynatmak mümkün olacak. Kişisel bağlam farkındalığı: Siri kişisel verilerden yararlanarak özel hizmetler sunabilecek. Örneğin Mesajlar uygulaması içinde bir metin konuşmasında bahsedilen belirli bir podcast'i arayıp bulabilecek.

Siri kişisel verilerden yararlanarak özel hizmetler sunabilecek. Örneğin Mesajlar uygulaması içinde bir metin konuşmasında bahsedilen belirli bir podcast'i arayıp bulabilecek. Ekran farkındalığı: Siri ekranda yer alan içeriği anlayabilecek buna göre istenen görevleri gerçekleştirebilecek.

APPLE CEO'SU TİM COOK AÇIKLADI

Apple CEO'su Tim Cook, Apple Intelligence çatısı altındaki yeni Siri için "iyi bir ilerleme" kaydettiklerini ve yeniden tasarlanan sesli asistanın 2026 yılında piyasaya sürüleceğini belirtti.

Cook, Apple'ın niyetinin "Siri'yi zamanla daha fazla ortakla entegre etmek" olduğunu ifade etti. Şu an için Apple Intelligence kapsamında Siri ile entegre olan tek sistemin ChatGPT olduğunu belirtmekte fayda var.

Öte yandan Apple Intelligence için her şey yolunda gitmiyor. Ağustos ayında çıkan bir rapora göre Apple mühendisleri, Siri'nin özellikle bankacılık gibi kritik senaryolarda ve uygulamalar genelinde yeterli performansı göstermesini sağlamakta zorlanıyordu.