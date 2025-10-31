KEEMANKEŞ-1 atış tam isabetle vurdu!

Bayraktar Akıncı'nın yapay zeka tabanlı mini seyir füzesi KEMANKEŞ-1, atışlı testte havadaki hedefleri tam isabetle vurdu. Baykar, yüksek teknoloji ürünü yapay zeka tabanlı insansız sistemlerin kritik testlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Bayraktar AKINCI TİHA'dan ilk kez ateşlenen KEMANKEŞ-1 füzesi, zorlu bir senaryoda gerçekleştirilen hava hedefindeki atış, seyir ve dalış testlerini başarıyla geçti.

TAM İSABETLE İMHA ETTİ

Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka destekli hedefleme sistemi sayesinde KEMANKEŞ 1 füzeleri, senaryo gereği belirlenen hedefleri otonom uçuşla ve yüksek hassasiyetle tam isabetle imha etti. Test kapsamındaki tüm görevleri başarıyla tamamlayan KEMANKEŞ 1'in, havadaki en küçük hedefleri dahi etkin şekilde etkisiz hale getirme kabiliyeti de doğrulanmış oldu.