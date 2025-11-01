Çöp atarken bir kez daha düşünün! Kamerayla tespit edilene ceza yağacak

Posof Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada Posof ilçesi ile Türkgözü Gümrük Kapısı arasındaki yolda çöplerin atılmaması ve temiz tutulması amacıyla bazı tedbirler alındığı kaydedildi. Bu kapsamda yol boyunca belli noktalara kamera yerleştirildi.

POLİS VE JANDARMA DA DESTEK VERİYOR

Kaymakamlık organizesinde başlatılan çalışmaya Türkgözü Gümrük Kapısı Mülki İdare Amirliği, jandarma ve polisin destek verdiği kaydedilirken, kaymakamlık tarafından açıklamada;

“İlçemiz genelinde çevre temizliği ve kamu düzeninin korunması amacıyla yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında, özellikle Türkgözü Sınır Kapısı güzergahında ülkemizin itibarını zedeleyecek şekilde çevre kirliliği tespit edilmiş, ana ulaşım güzergahlarına yerleştirilen kamera sistemleri üzerinden yapılan incelemelerde, bazı tır şoförlerinin park alanları ve yol kenarlarına çöp ve evsel atık attıkları kameralarımıza yansımıştır.

Yapılan tespitler üzerine, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 8. ve 20. maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41. maddesi uyarınca ilgili kişiler hakkında idari para cezası uygulanmıştır.” İfadeleri kullanıldı.