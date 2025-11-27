Menü Kapat
Dünyanın en sağlıklı sebzesi açıklandı! Faydasıyla doktorları bile şaşırttı

Kasım 27, 2025 17:22
1
Dünyanın en sağlıklı sebzesi

Sağlıklı olmak için sebze tüketimi sık sık tavsiye ediliyor. Ancak bazı sebzeler zengin içeriği ile resmen bir sağlık reçetesi olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda 17 besinin değerlendirilmesinde uzmanlar tam not olan sebze oldukça dikkat çekti. Mutfakların sevgili patatesin son sırada yer aldığı listede dünyanın en sağlıklı sebzesi bakın ne çıktı…

2

“Fiziken ve ruhen tam bir iyilik halinde olmak” şeklinde tarif edilen sağlık birçok etken bulunuyor. Bunların başında elbette beslenme büyük yer kaplıyor. Mineral, vitamin ve lif desteği ile sebzeler ise sağlıklı bir beden için olmazsa olmazlar arasında. Diğer yandan “Hangi sebze tüketilmeli, en sağlıklı hangisi?” soruları yapılan bir araştırmayla son buldu. Pek çok kişinin yüzüne bakmadığı bir sebze “Dünyanın en sağlıklı sebzeleri” listesinde zirveye oturdu…

3

17 ürünün yer aldığı araştırmada her gün mutfağımızda yer alan sebzeler yer alırken, bu sebzeler içeriğinin zenginliğine söre sıralandı. Değerlendirmeler sırasında sebzelerin içindeki lif, potasyum, kalsiyum, protein, tiamin, demir, niasin, riboflavin, çinko, folat ve vitaminlere bakıldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından ortaya çıkan sonuç ise herkesi şaşırttı. Zira pek çok kişinin ana yemek olarak görmediği bir sebze araştırmacılardan 100 üzerinden 100 aldı.

4

Sağlık deposu içeriğiyle listenin ilk sıralarında yer alan sebzeler kadar son sırada yer alanlarda dikkat çekti. Kızartmasından oturtmasına, haşlamasından salatasına kadar büyük bir zevkle tüketilen patates, 100 üzerinden 10,51 puan alarak en son sıraya yerleşti. Diğer yandan kış aylarında sağladığı C vitamini desteği nedeniyle sıkça tüketilen greyfurt ise 10.47 puanla en sağlıklı meyveler listesinde son sırada yer aldı.

5

DÜNYANIN EN SAĞLIKLI SEBZELERİ LİSTESİ AÇIKLANDI

10 NUMARA: KARA LAHANA

Puanı: 100 üzerinden 62.49

6

9 NUMARA: KIVIRCIK MARUL

Puanı: 100 üzerinden 63.48

7

8 NUMARA: MAYDANOZ

Puanı: 100 üzerinden 65.59

8

7 NUMARA: YAPRAK MARUL

Puanı: 100 üzerinden 70.73

9

6 NUMARA: HİNDİBA

Puanı: 100 üzerinden 73.36

10

5 NUMARA: ISPANAK

Puanı: 100 üzerinden 86.43

11

4 NUMARA: PANCAR YAPRAĞI

Puanı: 100 üzerinden 87.08

12

3 NUMARA: PAZI

Puanı: 100 üzerinden 89.27

13

2 NUMARA: ÇİN LAHANASI

Puanı: 100 üzerinden 91.99

14

1 NUMARA: SU TERESİ

Puanı: 100 üzerinden 100

15

Koyu yeşil yaprakları ile genellikle doğal kaynak suyunda yetişen su teresi, çoğunlukla garnitür olarak tüketiliyor. Günümüzde pek çok kişi tarafından bilinmeyen bu lezzetli sebzenin zengin içeriği nedeniyle Romalı askerler tarafından tüketildiği biliniyor.

Hafif ve keskin tadı ile beğeni toplayan ve günden güne popülerleşen bitki, kalp sağlığından kemik oluşumuna, bedende birçok görev üstleniyor. Yapılan araştırmalar su teresinde 50’den fazla vitamin ve mineral olduğunu gösterirken, bu görünmez kahramanda portakaldan daha fazla C vitamini, brokoliden daha fazla E vitamini bulunuyor.

