Dünyanın en sağlıklı sebzesi açıklandı! Faydasıyla doktorları bile şaşırttı

Koyu yeşil yaprakları ile genellikle doğal kaynak suyunda yetişen su teresi, çoğunlukla garnitür olarak tüketiliyor. Günümüzde pek çok kişi tarafından bilinmeyen bu lezzetli sebzenin zengin içeriği nedeniyle Romalı askerler tarafından tüketildiği biliniyor.

Hafif ve keskin tadı ile beğeni toplayan ve günden güne popülerleşen bitki, kalp sağlığından kemik oluşumuna, bedende birçok görev üstleniyor. Yapılan araştırmalar su teresinde 50’den fazla vitamin ve mineral olduğunu gösterirken, bu görünmez kahramanda portakaldan daha fazla C vitamini, brokoliden daha fazla E vitamini bulunuyor.