Memleket Günleri’ne coşkulu veda: Anadolu’nun kalbi Sultanbeyli!

Karadeniz'in yöresel lezzetlerinin, kültürel zenginliğinin ve sıcak muhabbetinin sahneye taşındığı programda konuşan Başkan Tombaş, Ordu'ya olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi: "Karadeniz’in kalbi, Fındığın başkenti, Yeşil ve mavinin yeryüzündeki en güzel adresi, canım memleketim Ordu."

"ATA TOPRAKLARINDA HİSSETTİK"

Ordulu hemşehrileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tombaş, "Bu akşam; yöresel lezzetleri, kültürel zenginliği ve gönülden muhabbetiyle bizleri adeta ata topraklarında hissettiren Ordulu hemşehrilerimizle bir araya geldik," dedi.

Tombaş, kapanış programında yaşanan coşku ve heyecanın kendilerine unutulmaz anlar yaşattığını belirterek, şu teşekkür mesajını iletti:

"Sultanbeyli Memleket Günleri’nin kapanış programında böylesine büyük bir coşku ve heyecanla bizlere unutulmaz anlar yaşatan tüm hemşehrilerimize ve etkinliğimizin ilk gününden bu yana emeği geçen; dernek başkanlarımıza, tüm komşularımıza ve çalışma arkadaşlarıma canıgönülden teşekkür ediyorum."