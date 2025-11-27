Menü Kapat
 Yusuf Özgür Bülbül

Memleket Günleri’ne coşkulu veda: Anadolu’nun kalbi Sultanbeyli!

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sultanbeyli Memleket Günleri', Karadeniz'in incisi Ordu'ya ayrılan coşkulu bir kapanış programıyla sona erdi. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, etkinliğin finalinde yaptığı konuşmada, Ordulu hemşehrilerine teşekkür ederek, memleket hasretini dindiren bir gece yaşadıklarını ifade etti...

Haber Merkezi
27.11.2025
27.11.2025
'in yöresel lezzetlerinin, kültürel zenginliğinin ve sıcak muhabbetinin sahneye taşındığı programda konuşan Başkan Tombaş, 'ya olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi: "Karadeniz’in kalbi, Fındığın başkenti, Yeşil ve mavinin yeryüzündeki en güzel adresi, canım memleketim Ordu."

Memleket Günleri’ne coşkulu veda: Anadolu’nun kalbi Sultanbeyli!

"ATA TOPRAKLARINDA HİSSETTİK"

Ordulu hemşehrileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tombaş, "Bu akşam; yöresel lezzetleri, kültürel zenginliği ve gönülden muhabbetiyle bizleri adeta ata topraklarında hissettiren Ordulu hemşehrilerimizle bir araya geldik," dedi.

Memleket Günleri’ne coşkulu veda: Anadolu’nun kalbi Sultanbeyli!

Tombaş, kapanış programında yaşanan coşku ve heyecanın kendilerine unutulmaz anlar yaşattığını belirterek, şu teşekkür mesajını iletti:

" Memleket Günleri’nin kapanış programında böylesine büyük bir coşku ve heyecanla bizlere unutulmaz anlar yaşatan tüm hemşehrilerimize ve etkinliğimizin ilk gününden bu yana emeği geçen; dernek başkanlarımıza, tüm komşularımıza ve çalışma arkadaşlarıma canıgönülden teşekkür ediyorum."

