ABD'de bir garip olay! Kırmızı ışıkta bekleyen iki araç çukura düştü

ABD'nin Nebraska eyaletine bağlı Omaha şehrindeki bir kavşakta aniden yol çöktü. Kırmızı ışıkta bekleyen iki araç, açılan çukura düştü. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, çevredekiler duruma müdahale etti.
Çukura düşen araçların sürücüleri, güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı. Olayda yaralanan olmazken, bölgeye ulaşan polis ekipleri çukurun genişleme ihtimaline karşı yolu trafiğe kapattı.