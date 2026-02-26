ABD’nin North Carolina eyaletinde 2001 yılında Noel alışverişine çıkacağını söyleyerek evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan üç çocuk annesi Michele Hundley Smith, 24 yıl aradan sonra “sağlıklı ve iyi durumda” bulundu. Yetkililer, Smith’in Şubat 2026’da North Carolina’daki eski evine çok yakın, gizli bir konumda tespit edildiğini açıkladı.

Dinle Özetle

Çeyrek asır sonra ortaya çıktı! Kaybolan kadın aynı mahallede sağ salim bulundu Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 107

HABERİN ÖZETİ Çeyrek asır sonra ortaya çıktı! Kaybolan kadın aynı mahallede sağ salim bulundu ABD'de 2001 yılında kaybolan üç çocuk annesi Michele Hundley Smith, 24 yıl sonra sağlıklı ve iyi durumda bulundu ve ailevi sorunlar nedeniyle kendi isteğiyle evden ayrıldığı anlaşıldı. Michele Hundley Smith, 2001 yılında kaybolduktan 24 yıl sonra sağlıklı ve iyi durumda bulundu. Smith, Şubat 2026'da eski evine yakın gizli bir konumda tespit edildi. Kayboluşunda suç unsuru bulunmadığı ve kendi ifadesine göre "ailevi sorunlar" nedeniyle evden ayrıldığı belirtildi. Smith, mevcut adresinin ve ayrıntıların kamuoyu ile paylaşılmamasını talep etti. Ailesi, annelerinin hayatta olduğunu öğrenmenin karmaşık duygular oluşturduğunu ifade etti.

Smith, 9 Aralık 2001’de üç çocuğunun yanından ayrılarak Virginia’daki bir mağazada alışveriş yapacağını söylemiş, ancak bir daha geri dönmemişti. O dönemde eşi tarafından kayıp başvurusu yapılan Smith’in bulunması için başlatılan arama çalışmaları, eyalet ve federal kurumları kapsayan geniş çaplı bir soruşturmaya dönüşmüş, fakat yıllarca herhangi bir sonuç elde edilememişti.

Rockingham County Şerif Ofisi, Smith’in bulunmasının ardından ailesini bilgilendirdiğini ve kadının “konumunun açıklanmamasını” istediğini belirtti. Yetkililer, Smith’in talebi üzerine mevcut adresinin ve ayrıntıların kamuoyu ile paylaşılmayacağını bildirdi.

AİLEVİ SORUNLARDAN KAÇTI

Smith’in neden yıllarca ailesiyle iletişim kurmadığına dair ayrıntılı açıklama gelmedi. Şerif Sam Page, mevcut bilgiler ışığında kayboluşunda herhangi bir suç unsuru bulunmadığını ve Smith’in kendi ifadesine göre “o dönemde devam eden ailevi sorunlar” nedeniyle evden ayrıldığını söyledi.

Smith’in çocukları, uzun yıllar süren belirsizlik sonrası annelerinin hayatta olduğunu öğrenmenin karmaşık duygular oluşturduğunu dile getirirken, aile üyeleri, sevincin yanı sıra geçmişe ve geleceğe dair pek çok sorunun devam ettiğini de ifade etti.

Yerel ve federal soruşturma birimi vakayı yeniden değerlendirirken, şu ana kadar herhangi bir adli işlemin başlatılmadığı açıklandı.