Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Almanya Başbakanı itiraf etti: Bizde işler kötü

Ocak 09, 2026 11:18
1
Almanya Başbakanı itiraf etti: Bizde işler kötü

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülke ekonomisinin ciddi baskı altında olduğunu söyledi. 2026 yılına işaret eden Merz, yüksek enerji maliyetlerinden bürokrasiye kadar birçok alanda kapsamlı reform mesajı verdi.

Başbakan Merz, Münih’te koalisyon hükümetinin küçük ortağı olan Hristiyan Sosyal Birlik Partisi’nin (CSU) çalıştayı sonrasında kameraların karşısına geçti. Gündeminde hem ülke ekonomisi hem de Berlin’de yaşanan uzun süreli elektrik kesintisi vardı.

2
Almanya Başbakanı itiraf etti: Bizde işler kötü

Merz, Berlin’deki kesintinin Almanya’nın altyapı konusunda önemli açıklarını gözler önüne serdiğini söyledi. "Altyapımızı eksiksiz şekilde koruyamayız, bu açık. Ama güçlü yedekleme sistemlerine ihtiyacımız var,” diyen Merz, başkentte bu sistemlerin yeterli düzeyde olmadığını açıkça dile getirdi. Benzer bir olayın yeniden yaşanmaması için kapsamlı bir analiz yapılacağını da sözlerine ekledi.

3
Almanya Başbakanı itiraf etti: Bizde işler kötü

EKONOMİDE ALARM ZİLLERİ

Basın toplantısının en dikkat çeken kısmı ise ekonomi değerlendirmesi oldu. Merz, Almanya’nın mevcut ekonomik tablosunu “endişe verici” sözleriyle tanımladı. Bu sıkıntının sadece sanayiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Başbakan, orta ölçekli işletmelerin ve zanaatkârların da ciddi baskı altında olduğunu söyledi.

Alman şirketlerinin maliyetler nedeniyle zorlandığını belirten Merz, iş gücü piyasasından gelen verilerin de bu tabloyu doğruladığını ifade etti. Açıkçası, sorunlar artık gizlenemeyecek kadar görünür durumda.

4
Almanya Başbakanı itiraf etti: Bizde işler kötü

2026 İÇİN REFORM SİNYALİ

Merz’e göre Almanya’nın yeniden rekabet gücü kazanmasının yolu kapsamlı reformlardan geçiyor. “Fiyat rekabet gücümüzü iyileştirmeliyiz. Yapıları kırmalıyız ve rekabet gücünü yeniden kazanmalıyız,” sözleriyle değişim ihtiyacının altını çizdi.

Reform başlıklarını da net şekilde sıraladı: yüksek enerji maliyetleri, artan bürokrasi giderleri, iş gücü maliyetleri ve vergiler. Başbakan, özellikle 2026 yılına girerken ekonomi ve sosyal politika alanlarında “zor ama kaçınılmaz” kararların alınması gerektiğini vurguladı.

5
Almanya Başbakanı itiraf etti: Bizde işler kötü

BERLİN’DEKİ SABOTAJIN İZLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan 3 Ocak’ta Berlin’de yaşanan olay hafızalardaki tazeliğini koruyor. Elektrik kablolarına düzenlenen sabotaj nedeniyle kentin güneybatısında yaklaşık 100 bin kişi, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin en uzun elektrik kesintilerinden birini yaşamıştı. Günlerce elektrik ve ısıtma olmadan kalan kent sakinleri için durum oldukça zorluydu.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.