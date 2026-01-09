Almanya Başbakanı itiraf etti: Bizde işler kötü

Kategoriler
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülke ekonomisinin ciddi baskı altında olduğunu söyledi. 2026 yılına işaret eden Merz, yüksek enerji maliyetlerinden bürokrasiye kadar birçok alanda kapsamlı reform mesajı verdi.
Başbakan Merz, Münih’te koalisyon hükümetinin küçük ortağı olan Hristiyan Sosyal Birlik Partisi’nin (CSU) çalıştayı sonrasında kameraların karşısına geçti. Gündeminde hem ülke ekonomisi hem de Berlin’de yaşanan uzun süreli elektrik kesintisi vardı.
Merz, Berlin’deki kesintinin Almanya’nın altyapı konusunda önemli açıklarını gözler önüne serdiğini söyledi. "Altyapımızı eksiksiz şekilde koruyamayız, bu açık. Ama güçlü yedekleme sistemlerine ihtiyacımız var,” diyen Merz, başkentte bu sistemlerin yeterli düzeyde olmadığını açıkça dile getirdi. Benzer bir olayın yeniden yaşanmaması için kapsamlı bir analiz yapılacağını da sözlerine ekledi.
Basın toplantısının en dikkat çeken kısmı ise ekonomi değerlendirmesi oldu. Merz, Almanya’nın mevcut ekonomik tablosunu “endişe verici” sözleriyle tanımladı. Bu sıkıntının sadece sanayiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Başbakan, orta ölçekli işletmelerin ve zanaatkârların da ciddi baskı altında olduğunu söyledi.
Alman şirketlerinin maliyetler nedeniyle zorlandığını belirten Merz, iş gücü piyasasından gelen verilerin de bu tabloyu doğruladığını ifade etti. Açıkçası, sorunlar artık gizlenemeyecek kadar görünür durumda.
Merz’e göre Almanya’nın yeniden rekabet gücü kazanmasının yolu kapsamlı reformlardan geçiyor. “Fiyat rekabet gücümüzü iyileştirmeliyiz. Yapıları kırmalıyız ve rekabet gücünü yeniden kazanmalıyız,” sözleriyle değişim ihtiyacının altını çizdi.
Reform başlıklarını da net şekilde sıraladı: yüksek enerji maliyetleri, artan bürokrasi giderleri, iş gücü maliyetleri ve vergiler. Başbakan, özellikle 2026 yılına girerken ekonomi ve sosyal politika alanlarında “zor ama kaçınılmaz” kararların alınması gerektiğini vurguladı.
Öte yandan 3 Ocak’ta Berlin’de yaşanan olay hafızalardaki tazeliğini koruyor. Elektrik kablolarına düzenlenen sabotaj nedeniyle kentin güneybatısında yaklaşık 100 bin kişi, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin en uzun elektrik kesintilerinden birini yaşamıştı. Günlerce elektrik ve ısıtma olmadan kalan kent sakinleri için durum oldukça zorluydu.