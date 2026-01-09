Almanya Başbakanı itiraf etti: Bizde işler kötü

EKONOMİDE ALARM ZİLLERİ

Basın toplantısının en dikkat çeken kısmı ise ekonomi değerlendirmesi oldu. Merz, Almanya’nın mevcut ekonomik tablosunu “endişe verici” sözleriyle tanımladı. Bu sıkıntının sadece sanayiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Başbakan, orta ölçekli işletmelerin ve zanaatkârların da ciddi baskı altında olduğunu söyledi.

Alman şirketlerinin maliyetler nedeniyle zorlandığını belirten Merz, iş gücü piyasasından gelen verilerin de bu tabloyu doğruladığını ifade etti. Açıkçası, sorunlar artık gizlenemeyecek kadar görünür durumda.