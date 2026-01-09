Menü Kapat
En düşük emekli maaşı bugün açıklanacak! Meclise gelen rakam belli oldu

Ocak 09, 2026 10:44
1
En düşük emekli maaşı

En düşük emekli maaşı için kritik gün geldi. 4 milyon vatandaşı ilgilendiren en düşük emekli aylığı bugün belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 12,19; memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam almıştı. En düşük emekli aylığı için gözler bugün TBMM'ye sunulacak olan yasa teklifinde.

2
zam oranı

Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik artışın ardından memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu. Memur emeklileri yüzde 18.6 zam alırken, yaklaşık 17 milyon SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 12.19'da kaldı. Temmuz 2025 itibarıyla uygulanan 16.881 TL'lik en düşük emekli maaşının 18 bin 939 TL'ye çıkması beklenirken, gözler hükümetin atacağı adıma çevrildi.
 

3
Kök maaş

Kök maaşı düşük olanların maaşının yükselmesi için gereken yasal çalışma bugün AK Parti tarafından Meclis'e sunulacak. Kritik süreç öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ekonomi yönetiminin yaptığı toplantının ayrıntıları ortaya çıktı. İşte toplantıda en düşük emekli maaşı için alınan yeni karar...
 

4
en düşük emeki maaşı

BUGÜN BELLİ OLACAK

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı. En düşük emekli aylığına ilişkin rakam bugün de gerçekleştirilecek değerlendirmenin ardından netleştirilecek.
 

5
vedat ışıkhan en düşük emekli maaşı

BAKAN IŞIKHAN'DAN ORTAK NETİCE MESAJI

En düşük emekli maaşı düzenlemesi öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. En düşük emekli maaşı konusuna değinen Işıkhan, "Dün Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda ortak bir neticeye ulaştık." şeklinde konuştu.
 

6
vedat ışıkhan

Işıkhan, "Biz her zaman imkanlarımızın sonuna kadar kullanılmasından yana olduk, emeklilerimizin, emektarlarımızın yanında olduk, onları enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi de genel anlamda devam ettiriyoruz. Yakın zamanda AK Parti Grup Başkanlığı bir toplantı gerçekleştirecek, prosedürler işleyecek ve Meclis'imizin gündemine gelerek orada yasalaşmasını bekliyoruz. Bu sürecin emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
 

7
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TOPLANTISININ KRİTİK DETAYLARI

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TOPLANTISININ KRİTİK DETAYLARI

En düşük emekli aylığına yapılacak artış oranı netlik kazandı. Edinilen bilgilere göre; hükümet 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşına ilişkin zam senaryolarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katıldığı toplantıda masaya yatırdı.
 

8
SSK ve Bağ-Kur emeklileri

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak 12.19 oranındaki zammın en düşük emekli maaşı içinde geçerli olup olmayacağının ele alındığı toplantıda, bütçe imkanları doğrultusunda nasıl arttırılabileceği de tartışıldı.
 

9
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Toplantıda iki senaryo masaya yatırıldı. Birinci senaryoda yüzde 12.19 TL zam yapılması halinde en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL'ye yükselecekti. 4 milyon 232 bin kişinin alacağı bu maaş zammı bütçeye 60 milyara yakın bir etkisi yapacaktı. İkinci senaryoda da memur ve memur emeklilerine yapılan 18.6'lık oranda artış yapılması mercek altına alındı.

 

10
en düşük emekli aylığı

MASADAKİ RAKAM BELLİ OLDU

Sabah'ta yer alan habere göre hükümet, en düşük emekli aylığına memurlara verilen zam oranı kadar yüzde 18.6 oranında zam yapacak. Bu doğrultuda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı 20 bin 20 TL'ye çıkacak.
 

11
AK Parti Grup Başkanı Güler

Bu maaştan yararlanacak vatandaş sayısı da 4 milyon 692 bine çıktı. Bu artışın bütçeye etkisi ise 6 ayda 70 milyar TL olarak hesaplandı. Zamma ilişkin düzenleme bugün TBMM'ye sunulacak. Teklif, bugün AK Parti Grup Başkanı Güler tarafından kamuoyuna açıklanacak.

Aynı zamanda torba teklifte asgari ücret işveren desteğinin 1000 TL'den 1270 TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak.
 

12
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağkur emekli zammı ödemeleri 17 Ocak'ta başlayacak ve 26'sına kadar sürecek. Teklif yetişirse emekliler yeni maaşını 20 bin TL üzerinden alacak.

İşte emekli maaşı ödeme takvimi:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20 Ocak
 

13
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26 Ocak

