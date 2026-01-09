DEAŞ’ın finans ağına MİT destekli operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında aralarında DEAŞ terör örgütü üyelerininde yer aldığı, örgüte finans sağlayan 17 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Terörle Mücadele Daire Başkanlığı desteği ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli olmak üzere Adana, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Gaziantep, Mardin ve Van’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

1 MİLYONLUK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 1 milyon 820 bin 467 TL değerinde mal varlığına, 1 adet av tüfeğine ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklandı, 8’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.