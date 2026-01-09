Menü Kapat
Spor
 Serhat Yıldız

Galatasaray'dan orta sahaya fırsat transferi: Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Şampiyonlar Ligi’nde devleşen ve Süper Lig’de zirve yürüyüşünü sürdüren Galatasaray, orta sahasını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmeye hazırlanıyor. Manchester United'ın geri adım atmasını fırsat bilen Cimbom, dev operasyonda oyuncunun eski takım arkadaşını da devreye soktu. İşte detaylar...

09.01.2026
09.01.2026
Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de kupa hedeflerine kilitlenen Galatasaray, devre arası transfer dönemine damga vuracak bir hamle için düğmeye bastı.

Galatasaray'dan orta sahaya fırsat transferi: Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta saha rotasyonunu elit bir isimle derinleştirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, gözünü Suudi Arabistan'a dikti. Al-Hilal'den ayrılmaya hazırlanan ve yeniden Avrupa'nın zirvesine dönmek isteyen Portekizli yıldız için tüm şartlar zorlanıyor.

Galatasaray'dan orta sahaya fırsat transferi: Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

RUBEN NEVES FIRSATI

Fotomaç'ta yer alan iddialara göre Galatasaray, Al-Hilal forması giyen 28 yaşındaki tecrübeli orta saha Ruben Neves için resmi girişimlere başladı. Sözleşme uzatma teklifini geri çeviren yıldız oyuncunun, sezon sonunda kontratının bitecek olması Suudi ekibini bonservis elde edebilmek adına satışa sıcak bakmaya itiyor.

Galatasaray'dan orta sahaya fırsat transferi: Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU

Neves'in peşindeki en ciddi rakip olan Manchester United'da, oyuncuyu çok isteyen teknik adam Ruben Amorim ile yolların ayrılması dengeleri değiştirdi. İngiliz devinin transferi beklemeye almasını fırsata çevirmek isteyen Galatasaray, oyuncuyu Şampiyonlar Ligi faktörüyle ikna etmeye çalışıyor.

Galatasaray'dan orta sahaya fırsat transferi: Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

ESKİ DOSTLAR BULUŞUYOR

Transferin gizli kahramanı ise Mario Lemina olabilir. 2023 yılında Wolverhampton'da beraber ter döken ikilinin dostluğunu kullanmak isteyen yönetim, Lemina'nın referansıyla Neves’in İstanbul’a gelişini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Galatasaray'dan orta sahaya fırsat transferi: Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

SKORER KİMLİĞİYLE ÖN PLANDA

Bu sezon Al-Hilal formasıyla hücumda da etkili bir performans sergileyen Portekizli, çıktığı 19 maçta 6 gol ve 2 asist üreterek ne kadar formda olduğunu kanıtladı.

Galatasaray'dan orta sahaya fırsat transferi: Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

KUPA MESAİSİ UNUTULMADI

Saha dışındaki bu hareketlilik sürerken Galatasaray, bir yandan da Turkcell Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı camia, bu dev maçı kazanarak sezonun ilk kupasını müzesine götürmek istiyor.

