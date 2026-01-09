Galatasaray'dan orta sahaya fırsat transferi: Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de kupa hedeflerine kilitlenen Galatasaray, devre arası transfer dönemine damga vuracak bir hamle için düğmeye bastı.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta saha rotasyonunu elit bir isimle derinleştirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, gözünü Suudi Arabistan'a dikti. Al-Hilal'den ayrılmaya hazırlanan ve yeniden Avrupa'nın zirvesine dönmek isteyen Portekizli yıldız için tüm şartlar zorlanıyor.

RUBEN NEVES FIRSATI

Fotomaç'ta yer alan iddialara göre Galatasaray, Al-Hilal forması giyen 28 yaşındaki tecrübeli orta saha Ruben Neves için resmi girişimlere başladı. Sözleşme uzatma teklifini geri çeviren yıldız oyuncunun, sezon sonunda kontratının bitecek olması Suudi ekibini bonservis elde edebilmek adına satışa sıcak bakmaya itiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU

Neves'in peşindeki en ciddi rakip olan Manchester United'da, oyuncuyu çok isteyen teknik adam Ruben Amorim ile yolların ayrılması dengeleri değiştirdi. İngiliz devinin transferi beklemeye almasını fırsata çevirmek isteyen Galatasaray, oyuncuyu Şampiyonlar Ligi faktörüyle ikna etmeye çalışıyor.

ESKİ DOSTLAR BULUŞUYOR

Transferin gizli kahramanı ise Mario Lemina olabilir. 2023 yılında Wolverhampton'da beraber ter döken ikilinin dostluğunu kullanmak isteyen yönetim, Lemina'nın referansıyla Neves’in İstanbul’a gelişini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

SKORER KİMLİĞİYLE ÖN PLANDA

Bu sezon Al-Hilal formasıyla hücumda da etkili bir performans sergileyen Portekizli, çıktığı 19 maçta 6 gol ve 2 asist üreterek ne kadar formda olduğunu kanıtladı.

KUPA MESAİSİ UNUTULMADI

Saha dışındaki bu hareketlilik sürerken Galatasaray, bir yandan da Turkcell Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı camia, bu dev maçı kazanarak sezonun ilk kupasını müzesine götürmek istiyor.