Ekonomi
Emekliye seyyanen zam 2026 ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı son dakika (SGK emekli maaşı hesaplaması)

Emekliye seyyanen zam beklentisi sonuç verdi. En düşük emekli maaşı 20 bin lira seviyesine yükseltildi. 2025 yılının Temmuz- Aralık ayında en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olarak ödenirken enflasyonun belli olmasıyla emeklilerin alacağı zam oranı kesinleşmişti. SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklilerine yüzde 12,19’luk zam kesinleşti. En düşük emekli maaşına yapılacak artışın düşük kalması sebebiyle AK Parti harekete geçti. Maaşını alt sınırdan alan emeklilerinin ek (seyyanen) zam almasına yönelik düzenlemeyi içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu ve kabul edildi. Masadaki zam senaryoları da belli olurken yeni maaş hesaplaması yapıldı. Memur emeklileriyle, en düşük emekli maaşına yapılan artış benzer olacak. Peki en düşük emekli maaşı 2026 ne kadar olacak, seyyanen zam yapılacak mı? İşte, SGK emekli maaşı hesaplama yöntemi…

Kök maaşı düşük kalan ve yüzde 12.19’luk zammın yeterli olmadığı yaklaşık 4 milyon emekli için düzenleme geliyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında en düşük emekli maaşına yönelik çalışma tamamlandı ve Meclis'e sundu. 16 bin 881 lira alan emeklilere yönelik düzenlemeyi de içeren 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıkları bugün tamamlandı. Kanun teklifi milletvekillerinin onayından geçtikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Normal şartlarda emeklilere yüzde 12,19’luk zamla beraber en düşük emekli maaşı 18 bin 939 liraya yükselmişti. Ek düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı belli oldu. 026 SSK, Bağ-Kur emeklilerine seyyanen zam yapılacak mı? İşte, en düşük emekli maaşıyla ilgili yapılan açıklama...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN LİRA OLACAK

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifini Meclis'e sundu. Güler, halen 16,881 lira olarak ödenen en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltilmiştir. Ocak itibarıyla en düşük emekli aylığı 20 bin lira olarak uygulanacaktır" dedi.

EMEKLİ MAAŞLARINA SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyonuyla beraber SSK, Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 12,19 oldu. Memur emeklileri ise toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre yüzde 18.6 zam aldı.

Maaş zamları kök maaşa uygulanacağından yaklaşık 4 milyon emekliye ek artış gündemde. Temmuz- Aralık aylarında en düşük emekli maaşı olan 16 bin 881 lira alan emeklilere yönelik yeni bir düzenleme yapılıyor. TBMM Başkanlığı’na sunulacak 15 maddelik kanun teklifinde en düşük emekli maaşına yönelik çalışma da yer aldı.

En düşük emekli maaşına yapılacak zam oranını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Abdullah Güler en düşük emekli maaşının yeni düzenlemeyle beraber 20 bin lira olduğunu açıkladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ ZAMMINA YÖNELİK TEKLİF KABUL EDİLDİ

Yaklaşık 4 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük emekli aylığı bugün belli oldu. SSK, Bağ-Kur emeklisi yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,6 zam almıştı. En düşük emekli aylığına yapılacak yeni düzenleme bugün TBMM’ye sunuldu. En düşük emekli maaşına yüzde 18,48 oranında zam yapılarak 20 bin lira seviyesine yükseltildi.

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı ve meclise sundu. En düşük emekli zammına yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KÖK MAAŞ SORGULANABİLİYOR

En düşük emekli maaşına yapılacak düzenleme öncesinde kök maaş gündeme geldi. Birçok emeklinin kök maaşı 21 bin liranın altında kalırken düzenleme olmadığı süreçte en düşük emekli maaşı alanlar kategorisine girecek. Kök maaşlara yapılan zam henüz sisteme yansımazken e-Devlet üzerinden SSK ve Bağ-kurlular maaşlarını sorgulayabiliyor. SSK ve Bağ-kurlular e-Devlet şifresiyle birlikte sisteme giriş yaptıktan sonra sağ üst bölümde bulunan araça çubuğuna 4A/4B Emekli Aylık Bilgisi yazarak sorgulama yapabilirler.

