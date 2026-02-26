Samsunspor maçı hangi kanalda? Konferans Ligi Şkendiya maçı şifresiz kanalda!

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Samsunspor ile Şkendiya karşı karşıya gelecek. İlk maçı 1-0 kazanan Karadeniz temsilcisi, sahasında tur için mücadele edecek.

SAMSUNSPOR - ŞKENDİYA İSTATİSTİKLERİ

Samsunspor, Avrupa kupalarında bugüne kadar 19 karşılaşmada sahaya çıktı. Bu maçlarda 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, rakip fileleri 27 kez havalandırırken kalesinde 20 gol gördü. Shkendija karşılaşması, Karadeniz temsilcisinin Avrupa arenasındaki 20. maçı olacak.

Bu sezon Avrupa kupalarında 9 müsabakaya çıkan Samsunspor, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Sezona UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan kırmızı-beyazlılar, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’a elenmesinin ardından UEFA Konferans Ligi lig etabında yoluna devam etti. Lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12. sırada tamamlayan Samsunspor, play-off turunda Shkendija ile eşleşti ve ilk maçta deplasmanda 1-0 kazandı.

SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor ile Şkendiya arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçı, 20.45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

Karşılaşma, Türksat 4A uydusu üzerinden TRT 1 HD ve TRT 1 SD frekansları aracılığıyla izlenebilecek. TRT 1 HD için frekans bilgileri Türksat 4A (42E) 11.794 V 30000 3/4; TRT 1 SD için ise Türksat 4A (42E) 11.958 V 27500 5/6 olarak paylaşıldı. Televizyon üzerinden uydu, kablo ya da IPTV platformları aracılığıyla yayın takip edilebilecek. Ayrıca trt1.com.tr ve tabii platformu üzerinden de Samsunspor Şkendiya canlı yayın erişimi sağlanabilecek.

SAMSUNSPOR - ŞKENDİYA MAÇ KADROSU

Samsunspor’da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Şkendiya karşısında kadroda yer alamayacak. Sakatlıkları süren Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa da rövanş maçında forma giyemeyecek isimler arasında bulunuyor.

Muhtemel 11’ler ise şöyle:

Samsunspor’un Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Mendes, Makoumbou, Ntcham, Tomasson, Holse, Assoumou ve Mouandilmadji ile sahaya çıkması bekleniyor.

Shkendija cephesinde ise Gaye, Webster, Meljichi, Fetai, Trumci, Zejnulai, Alhassan, Ramadani, Latifi, Ibraimi ve Spahiu’nun ilk 11’de yer alması öngörülüyor.

SAMSUNSPOR TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK, KİMLE OYNAYACAK?

Samsunspor’un Şkendiya’yı elemesi halinde son 16 turundaki rakibi de netleşecek. Karadeniz temsilcisi, turu geçmesi durumunda ya Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ya da İspanya ekibi Rayo Vallecano ile eşleşecek.

İlk maçta deplasmanda alınan 1-0’lık galibiyetin ardından Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak rövanş karşılaşması, son 16 turu eşleşmesini belirleyecek. Samsunspor, taraftarı önünde avantajlı skorla sahaya çıkacak.