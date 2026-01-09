En düşük emekli maaşı belli oldu! Emekliye zam teklifi TBMM'de

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifini Meclis'e sundu. TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada, "Halen 16,881 lira olarak ödenen en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltilmiştir. Ocak itibarıyla en düşük emekli aylığı 20 bin lira olarak uygulanacaktır" dedi.

Teklifin Meclis'ten geçmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanıp resmen yürürlüğe girecek.

Düzenlemenin, kanun teklifinin 5’inci maddesinde yer alması bekleniyor. Madde gerekçesinde, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emekliler ile hak sahiplerine dosya bazında ödenen en düşük aylığın 2026 Ocak ödeme döneminden itibaren 20 bin TL’ye çıkarılmasının amaçlandığı ifade edilecek.