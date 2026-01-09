Milyonlarca emekli bu listeye katılabilir: Kök maaşınız ne kadar? Hemen e-Devlet'ten kontrol edin!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
En düşük emekli maaşının ne kadar olacağına karar verilmedi. Ancak iki ihtimal konuşuluyor. Birinci ihtimal, emeklilere yapılan yüzde 12 civarındaki zam en düşük maaşa da uygulanırsa şu an 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı yaklaşık 18 bin 900 lira civarına çıkacak. İkinci ihtimal, eğer devlet, asgari ücrete yapılan yüzde 27’lik zammı emekliye de uygularsa en düşük emekli maaşı 21 bin 400 lira civarına kadar yükselebilir.
Birçok emeklinin kendi hesabına göre aldığı maaş 21 bin liranın altında. Eğer kök maaş bu rakamların altında kalıyorsa en düşük emekli maaşına tamamlanıyor. Peki sizin kök maaşınız ne kadar?
Asgari ücrete gelen yüzde 27 zam ve SGK, BAĞ-KUR emeklilerine gelen yüzde 12,19'luk zammın masada olduğu iddia ediliyor.
Her iki durumda da maaşlara yapılacak zam nedeniyle en düşük emekli maaşı alan kişilere katılabilirsiniz.
16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşına yüzde 12,19 oranında zam yapılırsa 18 bin 938 lira, asgari ücrete gelen yüzde 27 oranında zam yapılırsa 21 bin 438 lira maaş ortaya çıkıyor.
Böylece kök maaşı 18 bin 938 liranın veya 21 bin 438 liranın altında olanlar en düşük emekli maaşı alanlar kategorisine katılmış olacak.
Prim gün sayısı asgari olup, yaş haddinden emekli olanlarla prim gün sayısı tam ve fazlası bulunanla ve uzun hizmet yılı bulunanların maaşı neredeyse denk olmaya başladı. Fazla prim ödeyip uzun yıllar hizmet verenlerle az prim ödeyip, çok kısa çalışanların arasında fark kalmıyor.
Eğer sigorta primleriniz en düşükten ödeniyorsa emekli olduğunuzda uzun yıllar çalışmış olsanız da en düşük emekli maaşını hak ediyorsunuz.
Kök maaşlara gelen zam henüz sistemlere yansımadı. Emekli olan SGK ve Bağ-Kurlular kök maaşlarını e-Devlet üzerinden görebiliyor.
SSK'lı olanlar e-Devlet'teki arama çubuğuna 4A Emekli Aylık Bilgisi yazdığında gelen linke girince kök maaşını tespit edebiliyor.
Bağ-Kurlular ise yine e-Devlet'teki arama çubuğuna 4B Emekli Aylık Bilgisi yazarak kök maaşını öğrenebiliyor.