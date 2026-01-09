Menü Kapat
TGRT Haber
Milyonlarca emekli bu listeye katılabilir: Kök maaşınız ne kadar? Hemen e-Devlet'ten kontrol edin!

Ocak 09, 2026 11:03
1
kök maaş

En düşük emekli maaşının ne kadar olacağına karar verilmedi. Ancak iki ihtimal konuşuluyor. Birinci ihtimal, emeklilere yapılan yüzde 12 civarındaki zam en düşük maaşa da uygulanırsa şu an 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı yaklaşık 18 bin 900 lira civarına çıkacak. İkinci ihtimal, eğer devlet, asgari ücrete yapılan yüzde 27’lik zammı emekliye de uygularsa en düşük emekli maaşı 21 bin 400 lira civarına kadar yükselebilir.

Birçok emeklinin kendi hesabına göre aldığı maaş 21 bin liranın altında. Eğer kök maaş bu rakamların altında kalıyorsa en düşük emekli maaşına tamamlanıyor. Peki sizin kök maaşınız ne kadar?

2
kök maaş

Asgari ücrete gelen yüzde 27 zam ve SGK, BAĞ-KUR emeklilerine gelen yüzde 12,19'luk zammın masada olduğu iddia ediliyor.

Her iki durumda da maaşlara yapılacak zam nedeniyle en düşük emekli maaşı alan kişilere katılabilirsiniz.
 

3
en düşük emekli maaşı

16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşına yüzde 12,19 oranında zam yapılırsa 18 bin 938 lira, asgari ücrete gelen yüzde 27 oranında zam yapılırsa 21 bin 438 lira maaş ortaya çıkıyor.
 

4
emekli maaşı

BİRÇOK EMEKLİNİN MAAŞI 21 BİN LİRANIN ALTINDA

Böylece kök maaşı 18 bin 938 liranın veya 21 bin 438 liranın altında olanlar en düşük emekli maaşı alanlar kategorisine katılmış olacak.
 

5
emekli maaşı

ÇOK PRİM ÖDEYENLE AZ PRİM ÖDEYEN EŞİTLENİYOR MU?

Prim gün sayısı asgari olup, yaş haddinden emekli olanlarla prim gün sayısı tam ve fazlası bulunanla ve uzun hizmet yılı bulunanların maaşı neredeyse denk olmaya başladı. Fazla prim ödeyip uzun yıllar hizmet verenlerle az prim ödeyip, çok kısa çalışanların arasında fark kalmıyor.
 

6
en düşük emekli maaşı

Eğer sigorta primleriniz en düşükten ödeniyorsa emekli olduğunuzda uzun yıllar çalışmış olsanız da en düşük emekli maaşını hak ediyorsunuz.

 

7
kök maaş

KÖK MAAŞI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?

Kök maaşlara gelen zam henüz sistemlere yansımadı. Emekli olan SGK ve Bağ-Kurlular kök maaşlarını e-Devlet üzerinden görebiliyor.
 

8
KÖK MAAŞ

SSK'LILAR İÇİN SORGULAMA

SSK'lı olanlar e-Devlet'teki arama çubuğuna 4A Emekli Aylık Bilgisi yazdığında gelen linke girince kök maaşını tespit edebiliyor.

 

9
BAĞKUR KÖK MAAŞ

BAĞ-KUR İÇİN SORGULAMA

Bağ-Kurlular ise yine e-Devlet'teki arama çubuğuna 4B Emekli Aylık Bilgisi yazarak kök maaşını öğrenebiliyor.

