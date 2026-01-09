Milyonlarca emekli bu listeye katılabilir: Kök maaşınız ne kadar? Hemen e-Devlet'ten kontrol edin!

En düşük emekli maaşının ne kadar olacağına karar verilmedi. Ancak iki ihtimal konuşuluyor. Birinci ihtimal, emeklilere yapılan yüzde 12 civarındaki zam en düşük maaşa da uygulanırsa şu an 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı yaklaşık 18 bin 900 lira civarına çıkacak. İkinci ihtimal, eğer devlet, asgari ücrete yapılan yüzde 27’lik zammı emekliye de uygularsa en düşük emekli maaşı 21 bin 400 lira civarına kadar yükselebilir.

Birçok emeklinin kendi hesabına göre aldığı maaş 21 bin liranın altında. Eğer kök maaş bu rakamların altında kalıyorsa en düşük emekli maaşına tamamlanıyor. Peki sizin kök maaşınız ne kadar?