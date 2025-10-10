Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Süper Lig'de 27 liraya bilet!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da çarpıcı bir karar alındı. Kulüp başkanı Memik Yılmaz, sürece dair açıklamalarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Süper Lig'de 27 liraya bilet!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 18:07

Başkanı Memik Yılmaz, kulübün internet sitesinden görüşlerini paylaştı. Esasen ise halihazırdaki çıkıştan memnun olan başkan, bilet fiyatlarıyla ilgili 27 liralık bilgiyi duyurdu.

Süper Lig'de 27 liraya bilet!

GAZİANTEP FK'DA 27 LİRAYA MAÇ BİLETİ

Gidişata değinen başkan Yılmaz, "Son haftalardaki iyi futbol ve iyi skorların anlam kazanması adına hata yapmamalıydık. Karagümrük'te gerçekten hak ettiğimiz bir galibiyet almayı başardık. Futbolcular; Burak hoca, teknik heyetimiz, hepsi elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bunun sonucunda da şehrimizi mutlu etmenin gururunu yaşıyoruz. Sorumluluğumuz büyük. Gaziantep şehrini en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Ligde geride kalan 8 maçtan alnının akıyla çıkmış bir takım oluşturduk. Bundan sonra en az bizler kadar şehrimize de görev düşüyor. Yukarılarda sürekli olarak kalabilmemiz için şehrimizin desteğini yanımızda hissetmemiz gerekiyor. Antalyaspor maçı öncesi tüm şehir birlik olmalıyız ve en az 27 bin taraftar sloganımızla çalışmalarımızı yapacağız. Bilet fiyatlarını da taraftarlarımıza jest yaparak 27 liradan satma kararı aldık. Aradaki farkı yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla karşılayacağız. Bu müsabakada da tribünlerimiz dolu dolmalı ve Gaziantep şehrine, futbolda özlediği günleri yaşatmaya devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de 27 liraya bilet!

Sıkça Sorulan Sorular

BURAK YILMAZ'IN GAZİANTEP FK PERFORMANSI NASIL?
Genç hoca, kırmızı siyahlılar ile 6 maça çıkmış ve 4 galibiyet ile 2 beraberlik almıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe yarım kalan hikayeyi tamamlamak için milyonları gözden çıkardı!
Bulgaristan Türkiye maçında fişi 20'likler çekecek
ETİKETLER
#trendyol süper lig
#gaziantep fk
#gaziantep fk
#Memik Yılmaz
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.