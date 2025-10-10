Süper Lig'de 27 liraya bilet!

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, kulübün internet sitesinden görüşlerini paylaştı. Esasen ise halihazırdaki çıkıştan memnun olan başkan, bilet fiyatlarıyla ilgili 27 liralık bilgiyi duyurdu.

GAZİANTEP FK'DA 27 LİRAYA MAÇ BİLETİ

Gidişata değinen başkan Yılmaz, "Son haftalardaki iyi futbol ve iyi skorların anlam kazanması adına hata yapmamalıydık. Karagümrük'te gerçekten hak ettiğimiz bir galibiyet almayı başardık. Futbolcular; Burak hoca, teknik heyetimiz, hepsi elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bunun sonucunda da şehrimizi mutlu etmenin gururunu yaşıyoruz. Sorumluluğumuz büyük. Gaziantep şehrini en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Ligde geride kalan 8 maçtan alnının akıyla çıkmış bir takım oluşturduk. Bundan sonra en az bizler kadar şehrimize de görev düşüyor. Yukarılarda sürekli olarak kalabilmemiz için şehrimizin desteğini yanımızda hissetmemiz gerekiyor. Antalyaspor maçı öncesi tüm şehir birlik olmalıyız ve en az 27 bin taraftar sloganımızla çalışmalarımızı yapacağız. Bilet fiyatlarını da taraftarlarımıza jest yaparak 27 liradan satma kararı aldık. Aradaki farkı yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla karşılayacağız. Bu müsabakada da tribünlerimiz dolu dolmalı ve Gaziantep şehrine, futbolda özlediği günleri yaşatmaya devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.