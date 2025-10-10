Menü Kapat
17°
Spor
 Hüseyin Bahcivan

Bulgaristan Türkiye maçında fişi 20'likler çekecek

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar bu karşılaşmadan galibiyet alarak, Dünya Kupası yolunda bir adım daha atmak istiyor. Kritik karşılaşmada A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın hücum hattını genç millilere bırakması bekleniyor. Bulgaristan - Türkiye maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

Bulgaristan Türkiye maçında fişi 20'likler çekecek
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 11 Ekim 2025 Cumartesi günü A Milli Takımımız deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. E Grubu'nda üçüncü maçında çıkacak olan A Milli Takımımızın mücadelesi saat 21.45'te başlayacak.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmaya geri sayım başladı.

Bulgaristan Türkiye maçında fişi 20'likler çekecek

A MİLLİ TAKIM GRUPTA 3. SIRADA YER ALIYOR!

, E Grubu'nda oynadığı iki karşılaşmada birer galibiyet ile mağlubiyet aldı. 3 puan toplayan Ay-Yıldızlılar averaj farkı nedeniyle Gürcistan'ın hemen arkasından 3. sırada yer alıyor.

A Milli Takımımız karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa, 2026 Dünya Kupası'na katılma yolunda büyük bir adım atmış olacak.

Bulgaristan Türkiye maçında fişi 20'likler çekecek

Bulgaristan ise iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Henüz puan alamayan Bulgaristan grupta son sırada bulunuyor.

E Grubu'nun 3. maçlar öncesi güncel durumu ise şöyle:

  1. İspanya - 6
  2. Gürcistan - 3
  3. Türkiye - 3
  4. Bulgaristan - 0
Bulgaristan Türkiye maçında fişi 20'likler çekecek

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇ KADROSUNDA SADECE 1 EKSİK

A Milli Takım'ın Bulgaristan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesinde sadece 1 eksiğimiz bulunuyor. Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, Bulgaristan deplasmanında oynayamayacak.

Bulgaristan Türkiye maçında fişi 20'likler çekecek

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MUHTEMEL 11

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın karşılaşmada Barış Alper Yılmaz'ın yokluğunda ilk 11'de Can Uzun'a yer vermesi bekleniyor.

Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcumuz Can Uzun, bu sezon oldukça başarılı bir başlangıç yaptı. Alman ekibinde 9 maçta 624 dakika süre bulan Can Uzun, 6 gol ve 4 asistlik katkı yaptı.

Bulgaristan Türkiye maçında fişi 20'likler çekecek

A Milli Takımımızın, Bulgaristan deplasmanında ilk 11'inin şöyle olması bekleniyor:

: Uğurcan Çakır, Mert Müdlür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun, Kerem Aktürkoğlu

#Spor
#Türkiye
#bulgaristan
#a milli takım
#Dünya Kupası Elemeleri
#Spor
