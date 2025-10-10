Bulgaristan Türkiye maçında fişi 20'likler çekecek

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 11 Ekim 2025 Cumartesi günü A Milli Takımımız deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. E Grubu'nda üçüncü maçında çıkacak olan A Milli Takımımızın mücadelesi saat 21.45'te başlayacak.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmaya geri sayım başladı.

A MİLLİ TAKIM GRUPTA 3. SIRADA YER ALIYOR!

A Milli Takım, E Grubu'nda oynadığı iki karşılaşmada birer galibiyet ile mağlubiyet aldı. 3 puan toplayan Ay-Yıldızlılar averaj farkı nedeniyle Gürcistan'ın hemen arkasından 3. sırada yer alıyor.

A Milli Takımımız karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa, 2026 Dünya Kupası'na katılma yolunda büyük bir adım atmış olacak.

Bulgaristan ise iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Henüz puan alamayan Bulgaristan grupta son sırada bulunuyor.

E Grubu'nun 3. maçlar öncesi güncel durumu ise şöyle:

İspanya - 6 Gürcistan - 3 Türkiye - 3 Bulgaristan - 0

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇ KADROSUNDA SADECE 1 EKSİK

A Milli Takım'ın Bulgaristan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesinde sadece 1 eksiğimiz bulunuyor. Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, Bulgaristan deplasmanında oynayamayacak.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MUHTEMEL 11

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın karşılaşmada Barış Alper Yılmaz'ın yokluğunda ilk 11'de Can Uzun'a yer vermesi bekleniyor.

Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcumuz Can Uzun, bu sezon oldukça başarılı bir başlangıç yaptı. Alman ekibinde 9 maçta 624 dakika süre bulan Can Uzun, 6 gol ve 4 asistlik katkı yaptı.

A Milli Takımımızın, Bulgaristan deplasmanında ilk 11'inin şöyle olması bekleniyor:

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müdlür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun, Kerem Aktürkoğlu