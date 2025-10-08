Menü Kapat
TGRT Haber
16°
Avatar
Editor
 TGRT Haber

Bulgaristan Türkiye muhtemel 11! Barış Alper Yılmaz oynayamayacak

Bulgaristan Türkiye muhtemel 11 belli oldu! A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 11 Ekim’de deplasmanda Bulgaristan, 14 Ekim’de ise Kocaeli’de Gürcistan ile karşılaşacak. Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından açıklanan aday kadroda 27 futbolcu yer aldı. İşte Türkiye’nin Bulgaristan maçı muhtemel ilk 11’i…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 22:23
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 22:23

2026 FIFA heyecanı devam ediyor. A Milli Takımımız, Ekim ayındaki maç programı kapsamında ve karşılaşmalarına hazırlanıyor.

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’ndeki ilk karşılaşmasını 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan ile oynayacak. Müsabaka, başkent Sofya’daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak. saatiyle oynanacak mücadele, TV8 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Ayrıca karşılaşma Exxen platformu üzerinden de izlenebilecek.

A Milliler, Bulgaristan deplasmanının ardından 14 Ekim’de Gürcistan’ı konuk edecek. Kocaeli’de oynanacak mücadeleyle birlikte Türkiye, elemelerdeki ikinci sınavını verecek. İki maçın da hazırlıkları teknik direktör yönetiminde devam ederken, oyuncular kamp programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

BULGARİSTAN TÜRKİYE MUHTEMEL 11

A Milli Takım’ın Bulgaristan karşılaşmasında sahaya çıkması beklenen ilk 11 şekillenmeye başladı. Montella’nın kadro tercihlerine göre Türkiye’nin muhtemel 11’i şöyle:

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu.

Aday kadroda yer alan futbolcular arasında Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok ve Uğurcan Çakır kaleci olarak davet edildi. Defans hattında Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek ve Zeki Çelik bulunuyor. Orta sahada Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü ve Salih Özcan yer alırken, forvet hattında ise Arda Güler, , Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün yer almakta.

BARIŞ ALPER YILMAZ BULGARİSTAN MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAYACAK MI?

A Milli Takım’ın aday kadrosunda bulunan Barış Alper Yılmaz, Bulgaristan karşılaşmasında forma giyemeyecek. Galatasaray forması giyen oyuncu, cezası nedeniyle 11 Ekim’deki deplasman mücadelesinde sahada yer alamayacak.

Vincenzo Montella’nın belirlediği kadroda yer almasına rağmen Barış Alper, Bulgaristan maçı sonrasında takıma katılabilecek. Cezasının tamamlanmasının ardından 14 Ekim’de Kocaeli’de oynanacak Gürcistan karşılaşmasında oynama ihtimali bulunuyor.

#Türkiye
#bulgaristan
#bulgaristan
#vincenzo montella
#barış alper yılmaz
#a milli takım
#gürcistan
#2026 dünya kupası
#Dünya Kupası Elemeleri
#2026 Fifa Dünya Kupası Elemeleri
#Aktüel
