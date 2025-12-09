Trabzsonspor'da Ernest Muçi kararı! Bonservis için harekete geçiliyor

Trabzonspor’un sezon başında Beşiktaş’tan kiraladığı Arnavut yıldız Ernest Muçi kısa sürede sergilediği yüksek performansla göz dolduruyor. Yıldız oyuncu Trabzsonspor’da attığı gollerle öz güvenini geri kazandı. Fatih Tekke’nin forma şansı verdiği 24 yaşındaki oyuncu, son 3 maçta attığı 5 golle takımın en formda ismi haline geldi.

BEŞİKTAŞ KARŞISINDA GOL UMUDU OLACAK

Göztepe maçında iki kez ağları sarsan Muçi, artık gözünü hafta sonu eski kulübü Beşiktaş'a karşı oynanacak kritik maça çevirdi. Onuachu'nun cezalı olduğu karşılaşmada takımın gol umudu yine Muçi olacak.

TRABZONSPOR'DA KALMAK İSTİYOR

Yıldız futbolcunun, yakın çevresine Trabzonspor'da çok mutlu olduğunu ve burada kariyerine devam etmeyi istediğini söylediği öğrenildi.

Beşiktaş'tan 1 milyon euroluk bedelle kiralanan Ernest Muçi'nin bordo-mavili takımdaki satın alma opsiyonu 8.5 milyon euro. Bordo-mavililer, oyuncunun bonservisini almayı planlıyor.