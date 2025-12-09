Ferdi Kadıoğlu yuvasına çok yakın! Sadettin Saran talimatı bizzat verdi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın en büyük hayallerinden birinin Ferdi Kadıoğlu'nu yeniden Kadıköy'e döndürmek olduğu iddia edildi. Kadıoğlu için talimat veren Saran'ın, tüm şartları zorlama kararı aldığı öğrenildi.

"BRİGHTON FERDİ'YE GÜVENİYOR"

Sabah'ta yer alan habere göre; İngiliz gazetecilere "Kulüp Ferdi'yi bırakmayı düşünüyor mu?" sorusu yönetildi. Bu soruya gelen ortak cevap ise, "Brighton, düzenli olarak ilk 11'de forma giymeye başlayan Ferdi'ye güveniyor. Bu nedenle şu an için gelecek tekliflere olumlu yaklaşmayı düşünmüyorlar" oldu.

OCAKTA OLMAZSA SEZON SONU

26 yaşındaki sol beki çok isteyen sarı-lacivertlilerin, ocak ayında transferi sonuçlandıramazsa sezon sonunda yeniden hamle yapacağı kaydedildi.