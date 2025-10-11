Cengiz Ünder sonrası bir hamle daha! Beşiktaş, Fenerbahçeli yıldız için harekete geçiyor

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni yapılanmaya giden Beşiktaş devre arası transfer döneminde ve sene sonunda transfer sürecine hızlı adım atmak istiyor. Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket edecek olan siyah beyazlı yönetim devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ’TAN ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ HAMLESİ

Sezon başında Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kadrosuna katan Beşiktaş, ezeli rakibinden bir ismi daha gündemine aldı. Yeni Asır'da yer alan habere göre; Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin stoperi Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda görmek istediğini iletti.

ADALI TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, tıpkı Cengiz Ünder transferinde olduğu gibi Çağlar için kiralama teklifiyle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Fenerbahçe'de düzenli forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü, 5 maçta 1 asistlik katkı sağladı.