TGRT Haber
19°
Cengiz Ünder sonrası bir hamle daha! Beşiktaş, Fenerbahçeli yıldız için harekete geçiyor

Kanat bölgesine Cengiz Ünder hamlesi yapan Beşiktaş, Fenerbahçeli bir yıldız isim için daha harekete geçiyor. Sergen Yalçın'in isteği üzerine siyah beyazlılar, Kanarya'nın yıldız ismini radara aldı. İşte detaylar...

Teknik direktör ile yeni yapılanmaya giden devre arası döneminde ve sene sonunda transfer sürecine hızlı adım atmak istiyor. Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket edecek olan siyah beyazlı yönetim devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ’TAN ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ HAMLESİ

Sezon başında 'den Cengiz Ünder'i kadrosuna katan Beşiktaş, ezeli rakibinden bir ismi daha gündemine aldı. Yeni Asır'da yer alan habere göre; Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin stoperi 'yü kadrosunda görmek istediğini iletti.

ADALI TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, tıpkı Cengiz Ünder transferinde olduğu gibi Çağlar için kiralama teklifiyle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Fenerbahçe'de düzenli forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü, 5 maçta 1 asistlik katkı sağladı.

