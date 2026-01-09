Menü Kapat
Diyanet çeyiz yardımı şartları! 500 bin TL destek başvuru süreci başlıyor

Diyanet nişan desteği açıklandı. Diyanet evlenenlere destek başvurusu başlıyor! Çeyiz yardımı şartları belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı’nın iş birliğiyle hazırlanan “İki İnsan Bir Hayat” projesi, evlilik hazırlığı yapan yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi genç çiftlere yönelik kapsamlı bir destek çerçevesi sunuyor. Proje, evlilik sürecinde karşılaşılan masrafların hafifletilmesine yönelik adımların yanı sıra eğitim programlarını da kapsıyor. Yeni evlenecekler Diyanet nişan çeyiz yardımı başvurusu nerede nasıl yapılır merak ediyor. İşte Diyanet nişan desteği şartları ve başvurusu…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2026-2035 döneminin “Aile ve Nüfus 10 Yılı” ilan edilmesinin ardından, evlilik sürecine yönelik yeni bir sosyal destek programı hazırlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülecek proje kapsamında, nişanlı genç çiftlere çeşitli alanlarda katkı sağlanacağı bildirildi.

DİYANET EVLİLİK DESTEĞİ

“İki İnsan Bir Hayat” projesi, Türkiye genelinde 81 ilde ikamet eden yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı genç çiftleri kapsayacak şekilde kurgulandı. Proje çerçevesinde, evlilik sürecinde karşılaşılan maddi yüklerin azaltılması amacıyla başta ev eşyası olmak üzere çeşitli ihtiyaçların karşılanması planlandı. Destekten yararlanacak çiftlerin ilk evliliklerini yapacak olmaları şartı yer aldı.

Projeden faydalanmaya hak kazanan ve 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren nikahlarını müftülüklerde kıydıran çiftler için geri ödemesiz bir destek kalemi belirlendi. Bu kapsamda sağlanacak katkının, gençlerin yuva kurma sürecinde önemli bir kolaylık sunması amaçlanıyor. Proje dahilinde ayrıca, evlilik sürecine hazırlık aşamasına yönelik eğitim çalışmaları da programa eklendi.

DİYANET NİŞAN DESTEĞİ BAŞVURUSU

Projeden yararlanmak isteyen nişanlı çiftlerin başvurularını Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi internet sitesi üzerinden yapmaları kararlaştırıldı. Başvuru tarihleri 13-31 Mart aralığı olarak duyuruldu. Başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci işletilecek ve sonuçların 4-8 Mayıs tarihleri arasında ilan edilmesi planlandı.

Başvuru koşulları arasında yaş, gelir ve sosyal durum kriterleri yer alıyor. Buna göre, 18-35 yaş aralığında bulunan, Türkiye’de herhangi bir ilde ikamet eden, yetim, öksüz ya da ihtiyaç sahibi nişanlı genç çiftlerin başvuru yapabilecek. Aylık gelir toplamının iki asgari ücreti aşmaması şartı da başvuru kriterleri arasında yer alıyor.

DİYANET ÇEYİZ YARDIMI ŞARTLARI

Proje kapsamında sağlanacak çeyiz desteği, belirlenen kriterleri karşılayan çiftlere yönelik olarak düzenlendi. Destekten faydalanmaya hak kazanan ve nikahlarını müftülüklerde kıyan çiftlere, 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacağı açıklandı.

Şartlar arasında yaş sınırı, gelir durumu ve ilk evlilik koşulu yer alıyor. Ayrıca çiftlerin, proje kapsamında düzenlenecek evlilik öncesi ve sonrası “Evlilik Okulu” seminerlerine katılım sağlamaları öngörüldü. Bu seminerlerle, aile hayatına hazırlık sürecine yönelik bilgilendirme yapılacak.

