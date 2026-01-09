Diyanet çeyiz yardımı şartları! 500 bin TL destek başvuru süreci başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2026-2035 döneminin “Aile ve Nüfus 10 Yılı” ilan edilmesinin ardından, evlilik sürecine yönelik yeni bir sosyal destek programı hazırlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülecek proje kapsamında, nişanlı genç çiftlere çeşitli alanlarda katkı sağlanacağı bildirildi.

“İki İnsan Bir Hayat” projesi, Türkiye genelinde 81 ilde ikamet eden yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı genç çiftleri kapsayacak şekilde kurgulandı. Proje çerçevesinde, evlilik sürecinde karşılaşılan maddi yüklerin azaltılması amacıyla başta ev eşyası olmak üzere çeşitli ihtiyaçların karşılanması planlandı. Destekten yararlanacak çiftlerin ilk evliliklerini yapacak olmaları şartı yer aldı.

Projeden faydalanmaya hak kazanan ve 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren nikahlarını müftülüklerde kıydıran çiftler için geri ödemesiz bir destek kalemi belirlendi. Bu kapsamda sağlanacak katkının, gençlerin yuva kurma sürecinde önemli bir kolaylık sunması amaçlanıyor. Proje dahilinde ayrıca, evlilik sürecine hazırlık aşamasına yönelik eğitim çalışmaları da programa eklendi.

Projeden yararlanmak isteyen nişanlı çiftlerin başvurularını Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi internet sitesi üzerinden yapmaları kararlaştırıldı. Başvuru tarihleri 13-31 Mart aralığı olarak duyuruldu. Başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci işletilecek ve sonuçların 4-8 Mayıs tarihleri arasında ilan edilmesi planlandı.

Başvuru koşulları arasında yaş, gelir ve sosyal durum kriterleri yer alıyor. Buna göre, 18-35 yaş aralığında bulunan, Türkiye’de herhangi bir ilde ikamet eden, yetim, öksüz ya da ihtiyaç sahibi nişanlı genç çiftlerin başvuru yapabilecek. Aylık gelir toplamının iki asgari ücreti aşmaması şartı da başvuru kriterleri arasında yer alıyor.

Proje kapsamında sağlanacak çeyiz desteği, belirlenen kriterleri karşılayan çiftlere yönelik olarak düzenlendi. Destekten faydalanmaya hak kazanan ve nikahlarını müftülüklerde kıyan çiftlere, 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacağı açıklandı.

Şartlar arasında yaş sınırı, gelir durumu ve ilk evlilik koşulu yer alıyor. Ayrıca çiftlerin, proje kapsamında düzenlenecek evlilik öncesi ve sonrası “Evlilik Okulu” seminerlerine katılım sağlamaları öngörüldü. Bu seminerlerle, aile hayatına hazırlık sürecine yönelik bilgilendirme yapılacak.