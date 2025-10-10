Beşiktaş'tan El Bilal Toure’nin sakatlığı hakkında açıklama

Beşiktaş'ın hücum oyuncusu El Bilal Toure'nin Galatasaray maçı sonrası ağrıları sonucunda sakatlandığı tespit edildi. Ağrıları nedeniyle Mali Milli Takımı'na gönderilmeyen futbolcunun 2-3 gün içinde tamamen iyileşmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş sağlık ekibi Toure'nin durumunu yakından takip ediyor. Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre şu ifadeler kullanıldı:

"Sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz El Bilal Toure’nin yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir."