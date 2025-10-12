Fenerbahçe Beko Karşıyaka maç sonucu kaç kaç?

Kategoriler
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Beko ile Karşıyaka parkede karşı karşıya geldi.
İzmir ekibini 87-73’lük skorla yenen sarı-lacivertliler, bu sezon ligdeki ikinci zaferini elde etti.
Karşıyaka ise bu sonuçla birlikte ligdeki ikinci yenilgisini aldı.
Fenerbahçe Beko’da Melih Mahmutoğlu 16 sayı, Onuralp Bitim 15 sayı, Tarık Biberovic 14 sayı, Scottie Wilbekin 11 sayı kaydetti.
Karşıyaka’da ise Charles Manning Jr. 17 sayı, Michael Moore 15 sayı, Justin Alston 13 sayı, Samet Geyik 12 sayı ile performans gösterdi.