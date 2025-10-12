Düğün hazırlığı yapılan evde çökme: Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı

Denizli'de düğün hazırlığı yapılan kerpiç evin tavanında çökme yaşandı. Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde ki olayda çevredekilerin ihbarıyla yardım çağrıldı

DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI

Aile arasında düğün hazırlığı yapılan kerpiç evin tavanı bir anda çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık, polis ve SAR arama kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından evde bulunan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, ilk belirlemelere göre 6 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.