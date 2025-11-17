Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Böcek ailesi faciası ve gıda güvenliği için kritik mesaj

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Terörsüz Türkiye süreci, Suriye ve Gazze’deki gelişmeler, Gürcistan'da 20 askerimizin şehit olduğu uçak kazası sonrası yapılan incelemeler ve ekonomik gelişmelerin ele alındığı dolu gündemle bir araya geldi.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde gündeme gelen gıda güvenliği, Böcek ailesinde anne baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği zehirlenme vakası ve karakutu incelemesi süren uçak kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KARAKUTU İNCELEMESİ SONRASI KAZANIN NEDENİNİ PAYLAŞACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmelerinde öne çıkanlar şu şekilde:

-Yaşadığımız her olay Türkiye'nin sınırlarının ötesinde bir ülke olduğunu görüyoruz. Bunu düşen askeri uçağımızda da gördük. Kardeş ülkeler başta olmak üzere dünyanın her tarafından taziye ve dayanışma mesajı aldık. Azerbaycan ve Gürcistan facianın ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber etti. Şehitlerimize son görevlerimizi yerine getirdik.

-Aynı şekilde Hırvatistan'da görev yaparken düşen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağında şehit olan pilotumuza da rahmet diliyorum.

-Karakutu incelemesi sonrası 20 canımızı şehit verdiğimiz kazanın nedenini anlayacağız. Bunu kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşacağız.

"EN HASSAS OLDUĞUMUZ KONU GIDA GÜVENLİĞİ"

- Hükümetimizin en hassas davrandığı konuda gıda güvenliği geliyor. İnsanımızın ücretini ödeyerek yediği üründe hile hurda aldatmaca olmaması içi ne yapılması gerekiyorsa gayret içindeyiz. İstanbul'da 2'si çocuk 3 gurbetçimizin hayatını kaybetmesinin ardından tartışmalara baktığımızda hassasiyetimizin ne kadar doğru olduğunu gördük. Soruşturma çok boyutlu devam ediyor. Burada ikircikli tavra şahitlik ediyoruz, geçen sene bazı meşhur markalarda taklit teşhis ettiği için ana muhalefetin insafsızca eleştirdiği devlet kurumlarımız yine eleştiriliyor. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz.

"ART NİYETLİ YORUMLARI DOĞRU BULMUYORUZ"

-2025 yılında 1 milyon 103 bin gıda kontrolü yapıldı. Kurallara uymayan 25 bin 750 işletemeye 2 milyar 206 milyon lira ceza verdik. 495 dosyayı savcılara devrettik. Yeni uygulamaları da devreye aldık. Taklit ve tağşiş listesini anlık olarak ilan ediyoruz. Bir diğer yenilik, karekod uygulamasıdır. Vatandaşımızın işletmenin denetim geçmişini karekod okutarak görebiliyor.

-İstanbul'da yeni olay henüz aydınlatılmamışken yeme içme sektörünü itham eden art niyetli yorumları doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. Türkiye çok büyük bir devlettir.