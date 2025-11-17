Menü Kapat
17°
Editor
Editor
 Banu İriç

Karadağ'dan müjdeli haber geldi! Vizesiz seyahatin iptali sonrası tarih verildi

Karadağ'da Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen olay sonrası Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı kaldırılmıştı. Planlanan çok sayıda tur iptal edilirken THY başta olmak üzere çok sayıda hava yolu şirketi bilet iadeleri yaptı. Balkan turlarına katılmak isteyenlerin merakla beklediği müjde Karadağ Dışişleri Bakanı'ndan geldi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 18:03
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 18:21

'ın Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat hakkını askıya alması sonrası iki ülke arası temaslar sürüyor. Karadağ Ervin İbrahimovic konu hakkında yaptığı açıklamalarında Karadağ'a gitmek isteyen Türk vatandaşlarının beklediği haberi verdi.

Karadağ'dan müjdeli haber geldi! Vizesiz seyahatin iptali sonrası tarih verildi

"10-15 GÜNE KADAR İPTAL EDİLEBİLİR"

İbrahimovic, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da resmi temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Karadağ'da ekim sonunda yaşanan ve Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen olayın ardından ile vizesiz seyahat uygulamasının askıya alınmasına ilişkin bir soru üzerine İbrahimovic, "Başbakan (Milojko Spajic) ile sürekli iletişim halindeyiz. (Türkiye ile) Vizesiz seyahat uygulamasını askıya alınması kararının 10-15 güne kadar iptal edileceğine inanıyorum." dedi.

Karadağ'dan müjdeli haber geldi! Vizesiz seyahatin iptali sonrası tarih verildi

İbrahimovic, vizesiz seyahat uygulamasının askıya alınmasının ardından Türkiye'nin Karadağ'daki temsilciliklerinde yoğunluk yaşandığını aktardı.

OLAYLA TÜRKLERİN BAĞLANTISI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Karadağ medyasında, "Podgoritsa'da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu" iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Karadağ'dan müjdeli haber geldi! Vizesiz seyahatin iptali sonrası tarih verildi

Podgoritsa Yüksek Mahkemesi de başkent Podgoritsa'da "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldığını bildirmişti.

