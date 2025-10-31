Karadağ ile diplomatik gerilime neden olan bıçaklı kavgaya karışan Türk serbest bırakıldı

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'nın Zabjelo semtinde genç bir Karadağ vatandaşının bıçaklanması nedeniyle gözaltına alınan biri Türk biri Azerbaycan vatandaşı iki kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Karadağ medyasında yer alan haberlere göre hakim, kararında söz konusu kişiler U.G. ile N.D.’nin söz konusu suçu işlediklerine dair makul şüphe bulunmadığına hükmetti. Kararın gerekçesinde mahkemenin Yüksek Devlet Savcılığı’nın talebi üzerine yaptığı inceleme sonucunda sanıklara yöneltilen "kasten öldürmeye teşebbüs" suçuna ilişkin yeterli şüphe bulunmadığı tespit edildiği ifade edildi.

Mahkeme kararında Türk ve Azerbaycan vatandaşlarının tutuksuz yargılanarak kendilerini savunacakları belirtildi.

KARADAĞ'DA NE OLDU?

Cumartesi akşamı yaşanan olaydan sonra başkent Podgoritsa, Türk vatandaşları aleyhinde günlerce devam eden ırkçı protesto eylemlerine sahne olmuştu. Taraftar gruplarının desteklediği ve "Türklere ölüm", "Türkler defolun" ve "Ey Türk, dışarı" gibi ırkçılık ve nefret söylemlerinin hakim olduğu gösterilerin yanı sıra Türk vatandaşlarına ait işletmelere saldırılar düzenlenmişti.

Irkçı saldırılar, olayların yaşandığı başkent Podgoritsa ile sınırlı kalmamış ve Bar, Kotor ve Hersek Novi gibi kentlerde de Türk vatandaşlarının işletmelerine ve araçlarına saldırılar yaşanmıştı.

KARADAĞ'A VİZESİZ SEYAHAT ASKIYA ALINDI

Karadağ hükümeti de protestoların ardından Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasına geçici olarak son verme kararı almıştı. Yaklaşık 600 bin nüfusa sahip olan ve gelirlerinin büyük bir kısmı turizm ile yabancı yatırımlara dayanan küçük Balkan ülkesinde yaklaşık 100 bin yabancı yaşıyor.

Verilere göre en kalabalık yabancı gruplarını yaklaşık 24 bin ile Sırbistan, 21 bin ile Rusya ve 13 bin ile Türk vatandaşları oluşturuyor.

Türkiye, aynı zamanda Karadağ’daki en büyük yatırımcı konumunda olmakla beraber Karadağ’da kayıtlı firmaların yüzde 20’sinin mülkiyeti Türk vatandaşlarında bulunuyor.